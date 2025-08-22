Шпион-железнодорожник. Правоохранители задержали агента ФСБ в Харьковской области

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного российского агента. Им оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала Укрзализныци, который по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны.

СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области

По материалам дела, фигурант собирал разведданные, когда ремонтировал рельсы на приграничные восточного региона. Во время восстановительных работ железнодорожник скрыто отслеживал подвижной состав ВСУ.

Больше всего врага интересовало количество, маршруты движения и виды двигавшихся в направлении передовой вооружений.

Кроме того, во время рабочих поездок агент фиксировал на гугл-картах расположение оборонных линий и других локаций украинских войск.

Собранную информацию он мессенджером передавал куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для подготовки новых бомбовых и дроновых ударов по приграничной области Харьковщины.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали на начальном этапе его разведактивности.

Как установило расследование, железнодорожник попал в поле зрения российской спецслужбы, публикуя свои антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Во время обысков по месту жительства задержанного удален смартфон с анонимным чатом, который он использовал для контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.