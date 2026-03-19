Шпионил в рядах СБС — правоохранители разоблачили двойного агента России и Беларуси

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Сил беспилотных систем ВСУ задержала агента, одновременно работавшего на ФСБ РФ и разведку пограничной службы республики Беларусь.

СБУ задержали российско-белорусского шпиона в рядах СБС

По материалам дела злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.

Так, находясь в должности оператора БпЛА, он «сливал» врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, вовлеченных в бои в северо-восточном пограничном.

Далее агент по указанию вражеских спецслужб перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.

Однако вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.

Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.

После выполнения агентурных задач фигурант надеялся бежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы.

Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала взрывную деятельность агента.

После проведения мероприятий по обеспечению локаций украинских воинов, вражеский «крот» был задержан по месту его пребывания на Харьковщине.

Во время обысков у задержанного изъяты два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы РФ и РБ.