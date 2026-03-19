Шпионил в рядах СБС — правоохранители разоблачили двойного агента России и Беларуси

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Сил беспилотных систем ВСУ задержала агента, одновременно работавшего на ФСБ РФ и разведку пограничной службы республики Беларусь.
Главные тезисы
- Шпион военнослужащий из российско-белорусской разведки был задержан в рядах СБУ за передачу данных о действиях украинских военных.
- Агент перешел на работу с роботизированными комплексами ВСУ, собирая информацию о планах боевых операций украинских войск.
СБУ задержали российско-белорусского шпиона в рядах СБС
По материалам дела злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.
Далее агент по указанию вражеских спецслужб перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.
Однако вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.
Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.
После выполнения агентурных задач фигурант надеялся бежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы.
Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала взрывную деятельность агента.
Во время обысков у задержанного изъяты два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы РФ и РБ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
