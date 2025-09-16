Spotify позволил бесплатно слушать любую музыку
Spotify позволил бесплатно слушать любую музыку

Spotify становится еще удобнее
Источник:  online.ua

Шведский стриминговый сервис Spotify порадовал своих пользователей неожиданной, но приятной новостью. Он обновил бесплатный план, в рамках которого можно переключать композиции, искать треки по названиям и делиться ссылками на песни с друзьями.

Главные тезисы

  • Пользователи могут переключать композиции, искать треки по названию и делиться ссылками на песни с друзьями без подписки на Premium.
  • Обновленный бесплатный тариф станет доступен всем пользователям.

Spotify становится еще удобнее

Что важно понимать, в прошлом большая часть функциональности бесплатной версии сводилась к случайному воспроизведению музыки с лимитом на переключение треков.

Однако сейчас нужные треки будут включаться как в плейлистах, так и в альбомах.

По словам пресс-службы компании, в Premium-версии останется, к примеру, возможность скачивать плейлисты и включать lossless-качество.

Команда Spotify обращает внимание на то, что обновленный бесплатный тариф станет доступен всем пользователям постепенно, а значит, ничего подключать дополнительно не нужно.

Кстати, недавно компания пообещала появление в сервисе встроенного мессенджера, где можно будет делиться треками, плейлистами или просто общаться.

Разработчики подчеркнули, что гарантируют шифрование по лучшим стандартам индустрии.

В прошлом месяце Spotify объявил об увеличении стоимости подписки по всему миру. Рост стоимости зависит от конкретной страны: например, для новых пользователей в Испании и Италии, подписка подорожала с 11 до 12 евро.

