Spotify позволил бесплатно слушать любую музыку

Шведский стриминговый сервис Spotify порадовал своих пользователей неожиданной, но приятной новостью. Он обновил бесплатный план, в рамках которого можно переключать композиции, искать треки по названиям и делиться ссылками на песни с друзьями.
Главные тезисы
- Пользователи могут переключать композиции, искать треки по названию и делиться ссылками на песни с друзьями без подписки на Premium.
- Обновленный бесплатный тариф станет доступен всем пользователям.
Spotify становится еще удобнее
Что важно понимать, в прошлом большая часть функциональности бесплатной версии сводилась к случайному воспроизведению музыки с лимитом на переключение треков.
Однако сейчас нужные треки будут включаться как в плейлистах, так и в альбомах.
По словам пресс-службы компании, в Premium-версии останется, к примеру, возможность скачивать плейлисты и включать lossless-качество.
Команда Spotify обращает внимание на то, что обновленный бесплатный тариф станет доступен всем пользователям постепенно, а значит, ничего подключать дополнительно не нужно.
Кстати, недавно компания пообещала появление в сервисе встроенного мессенджера, где можно будет делиться треками, плейлистами или просто общаться.
Разработчики подчеркнули, что гарантируют шифрование по лучшим стандартам индустрии.
