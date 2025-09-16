Spotify дозволив безплатно слухати будь-яку музику
Технології
Spotify дозволив безплатно слухати будь-яку музику

Spotify стає ще зручнішим
Джерело:  online.ua

Шведський стрімінговий сервіс Spotify потішив своїх користувачів неочікуваною, однак приємною новиною. Він оновив безкоштовний план, у межах якого можна перемикати композиції, шукати треки за назвою і ділитися посиланнями на пісні з друзями. 

  • Користувачі тепер можуть перемикати композиції, шукати треки за назвою та ділитися посиланнями на пісні з друзями без підписки на Premium.
  • Оновлений безкоштовний тариф стане доступний усім користувачам.

Spotify стає ще зручнішим

Що важливо розуміти, у минулому більша частина функціональності безкоштовної версії зводилася до випадкового відтворення музики з лімітом на перемикання треків.

Однак зараз потрібні треки будуть вмикатися як у плейлістах, так і в альбомах.

За словами пресслужби компанії, у Premium-версії залишиться, до прикладу, можливість завантажувати плейлісти і вмикати lossless-якість.

Команда Spotify звертає увагу на те, що оновлений безкоштовний тариф стане доступний усім користувачам поступово, а це означає, що нічого підключати додатково не має потреби.

До слова, нещодавно компанія пообіцяла появу в сервісі вбудованого месенджера, де можна буде ділитися треками, плейлистами або просто спілкуватися.

Розробники наголосили, що гарантують шифрування за найкращими стандартами індустрії.

Минулого місяця Spotify оголосив про збільшення вартості підписки в усьому світі. Зростання вартості залежить від конкретної країни: наприклад, для нових користувачів в Іспанії та Італії підписка подорожчала з 11 до 12 євро.

