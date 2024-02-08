Спутник Сатурна имеет океан под слоем льда — исследование

На Мимасе может быть жизнь

Спутник Сатурна – Мимас – имеет океан из жидкой воды, скрытый под его ледяной, "порезанной" кратерами наружной оболочкой.

Об этом заявили в исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы.

Исследователи заявляют, что это открытие делает Мимас местом исследования условий, которые могли привести к формированию жизни, ведь первые живые организмы Земли возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.

Ученые утверждают, что этот океан, вероятно, образовался менее 25 млн лет назад.

Это было наименее вероятное место в солнечной системе для поиска жидкой воды. Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем есть множество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования океана здесь, – сказал астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни, ведущий автор исследования. Поделиться

Он также добавил, что Мимас является самым маленьким из пяти спутников Солнечной системы, существование подземных океанов на которых доказано.

Это также означает, что внутри Мимаса есть мощный источник тепла, который "превратил" лед в океан. Жидкая вода в Мимасе составляет более половины общего объема спутника. То, что вода контактирует со скалистым ядром Мимаса, может проложить путь для жизни, добавляют ученые.

Даже если Мимас имеет основные условия для жизни – тепло, воду и органические соединения – еще не означает, что там есть, ведь его океан довольно молод.

Однако никто не знает, сколько времени нужно, чтобы жизнь зародилась в соответствующей среде. Мимас может предложить уникальную возможность исследовать первый этап развития жизни, говорит ученый-планетолог и соавтор исследования Габриэль Тоби.

Мимас является седьмым по размеру спутником по размеру спутником Сатурна. Его диаметр – примерно 400 км. Наибольшей особенностью Мимаса является кратер Гершель, простирающийся на треть пути через его поверхность.

NASA отправит криоботов на спутники Сатурна и Юпитера для поиска жизни

Недавно NASA обнародовало встречи ученых и инженеров, на которой обсуждали концепции предстоящей миссии в далекий космос с использованием криоботов. Идея состоит в том, чтобы пробиться сквозь ледяную поверхность спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада и запустить туда зонд, который сможет исследовать жидкий океан.

Концепция криобота подразумевает использование цилиндрического устройства, которое может растопить лед на поверхности спутника и проникнуть вниз в океан под поверхностью. Устройство запустит аппарат, расположенный на поверхности спутника. Поделиться

Жизнь, которой мы его знаем, зависит от многих ключевых соединений, молекул и элементов, но, возможно, ни одно из них не столь важно, как вода. Поэтому на ледяных спутниках Европа и Энцелад, где есть океаны из жидкой воды под ледяной оболочкой, может скрываться внеземная жизнь. Даже если это просто бактерии, все равно их обнаружение будет революционным открытием.

Также ученые обсудили еще один важный аспект миссии – систему связи криобота. Ведь криобот после погружения в океан должен будет передавать важные данные на поверхность, где находится его материнский аппарат. Ученые считают, что можно использовать специальные кабели для передачи информации.