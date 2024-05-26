Средний возраст украинских бойцов на фронте составляет 43-45 лет. Люди, младше 30, "случаются относительно редко".

Трудовые ресурсы остаются проблемой ВСУ

Высокопоставленный военный чиновник рассказал Bloomberg на условиях анонимности, что средний боевой возраст защитников ВСУ составляет 43-45 лет.

Несмотря на новый закон о мобилизации, снижающий призывной возраст, трудовые ресурсы остаются проблемой, говорят в информационном агентстве Bloomberg. Поделиться

По словам Павла Нарожного, собирающего средства для украинских бойцов, большинству защитников, с которыми он общается, по 40-45 лет.

Младшие люди — особенно младше 30 — встречаются относительно редко, — добавил волонтер.

Также Bloomberg акцентирует внимание на старении в украинском обществе.

Это была проблема вчера. И становится только хуже, — высказался по этому поводу сотрудник аналитического центра "Центр Разумкова" Алексей Мельник.

В Украине фиксируют спад численности населения в возрасте от 13 до 21 года

В соответствии с данными ООН по состоянию на 2022 год, старших граждан Украины было больше, чем младших. Больше украинцев было в возрасте 38 лет — 714 тыс., 61-летних людей было 632 тыс. и их было меньше 36-летних — 696 тыс.

Статистика же свидетельствует о спаде численности украинцев в возрасте от 13 до 21 года — 13-летних лиц проживало 486 тыс., когда 21-летних почти вдвое меньше — 252 тыс. человек.

Мы не знаем, как долго будет продолжаться война, какие ресурсы нам понадобятся и как долго, — сказал член парламентского комитета по безопасности и обороне, нардеп Сергей Рахманин. Поделиться

В материале добавляют, что в прошлом году российский эксминистр обороны Сергей Шойгу объявил планы увеличения войска ВС РФ с 1,15 млн человек до 1,5 млн.