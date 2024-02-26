Шри-Ланка планирует выслать из страны сотни тысяч россиян

Шри-Ланка упраздняет визы для россиян, находящихся в государстве после полномасштабного вторжения России в Украину.
В Шри-Ланке хотят выслать из страны несколько сот тысяч граждан РФ
Сотрудники миграционной службы сообщили российским гражданам, что им следует покинуть страну в ближайшие две недели с 23 февраля
Об этом пишет Independent .
В материале отмечено, что за последние два года, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, в Шри-Ланку прибыли более 288 тыс россиян. Однако неизвестно, сколько из них продлили свое пребывание в стране, а именно 30-дневную туристическую визу.
В министерстве туризма страны рассказали, что ведомство получает жалобы на некоторых граждан РФ: они ведут незарегистрированный бизнес в южной части Шри-Ланки.
Среди таких предприятий есть бары, рестораны, компании, которые касаются водных видов спорта или предоставляют услуги по аренде транспортных средств.
Чехия отказывает россиянам в визах
Правительство Чехии согласовало предложение Министерства иностранных дел страны сделать запрет на выдачу виз и вид на проживание россиянам и белорусам бессрочным.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала 22 февраля заявил, что правительство поддержало продолжение постановления по предложению Министерства иностранных дел.
Но, по его словам, Кабмин также должен создать условия для деятельности в Чехии оппозиции или студентов, не желающих иметь ничего общего с режимами России и Беларуси.
В правила включен ряд исключений, но мы продолжим над этим работать, — сказал Фиала.
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