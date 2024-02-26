Шри-Ланка планирует выслать из страны сотни тысяч россиян
Категория
Мир
Дата публикации

Шри-Ланка планирует выслать из страны сотни тысяч россиян

Шри-Ланка
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Источник:  The Independent

Шри-Ланка упраздняет визы для россиян, находящихся в государстве после полномасштабного вторжения России в Украину.

В Шри-Ланке хотят выслать из страны несколько сот тысяч граждан РФ

Сотрудники миграционной службы сообщили российским гражданам, что им следует покинуть страну в ближайшие две недели с 23 февраля

Об этом пишет Independent .

В материале отмечено, что за последние два года, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, в Шри-Ланку прибыли более 288 тыс россиян. Однако неизвестно, сколько из них продлили свое пребывание в стране, а именно 30-дневную туристическую визу.

В министерстве туризма страны рассказали, что ведомство получает жалобы на некоторых граждан РФ: они ведут незарегистрированный бизнес в южной части Шри-Ланки.

Как отмечено в материале, недавно в стране разгорелся скандал из-за российских предприятий, ведущих политику "только для белых" — это повлекло негативную реакцию в социальных сетях.

Среди таких предприятий есть бары, рестораны, компании, которые касаются водных видов спорта или предоставляют услуги по аренде транспортных средств.

Чехия отказывает россиянам в визах

Правительство Чехии согласовало предложение Министерства иностранных дел страны сделать запрет на выдачу виз и вид на проживание россиянам и белорусам бессрочным.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 22 февраля заявил, что правительство поддержало продолжение постановления по предложению Министерства иностранных дел.

Но, по его словам, Кабмин также должен создать условия для деятельности в Чехии оппозиции или студентов, не желающих иметь ничего общего с режимами России и Беларуси.

В правила включен ряд исключений, но мы продолжим над этим работать, — сказал Фиала.

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