Шрі-Ланка планує вислати з країни сотні тисяч росіян
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Шрі-Ланка планує вислати з країни сотні тисяч росіян

Шрі-Ланка
Джерело:  The Independent

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

У Шрі-Ланці хочуть вигнати з країни кілька сотен тисяч громадян РФ

Працівники міграційної служби повідомили російським громадянам, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого

Про це пише Independent.

У матеріалі зазначено, що протягом останніх двох років, після початку повномасштабної агресії РФ проти України, до Шрі-Ланки прибули понад 288 тис росіян. Проте невідомо, скільки з них продовжили своє перебування в країні, а саме 30-денну туристичну візу.

У міністерстві туризму країни розповіли, що відомство отримує скарги на деяких громадян РФ: вони ведуть незареєстрований бізнес у південній частині Шрі-Ланки.

Як зазначено в матеріалі, нещодавно в країні розгорівся скандал через російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих" — це спричинило негативну реакцію в соціальних мережах.

Серед таких підприємств є бари, ресторани, компанії, які стосуються водних видів спорту або надають послуги з оренди транспортних засобів.

Чехія відмовляє росіянам у візах

Уряд Чехії погодив пропозицію Міністерства закордонних справ країни зробити заборону на видачу віз і посвідок на проживанням росіянам і білорусам безстроковою.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 22 лютого заявив, що уряд підтримав продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ.

Але, за його словами, Кабмін також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами Росії та Білорусі.

До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати, — сказав Фіала.

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