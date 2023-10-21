США и ЕС выступили с заявлением об использовании активов РФ в пользу Украины

Официальные Брюссель и Вашингтон по итогам саммита заявили о готовности изучить пути использования суверенных активов России для помощи Украине в соответствии с национальным и международным правом.

ЕС и США будут изучать пути использования активов РФ

Штаты и Евросоюз еще раз подтвердили готовность добиться полной ответственности России за ее преступную войну с Украиной.

В свете необходимости срыва попыток России разрушить украинскую экономику и постоянного несоблюдения Россией своих международно-правовых обязательств, Соединенные Штаты и Европейский Союз вместе с союзниками созывают своих экспертов для изучения вариантов своевременной компенсации Украине за потери и ущерб, причиненный российской агрессией, – сказано в совместном заявлении. Поделиться

Официальные Вашингтон и Брюссель обращают внимание на то, что такие шаги должны обязательно реализовываться в соответствии с нормами правовых систем и международного права.

Европейские и американские лидеры планируют изучить, как любые сверхприбыли частных лиц, непосредственно вытекающие из иммобилизованных российских суверенных активов, если эти сверхприбыли не требуются для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление в соответствии с действующим законодательством.

США и ЕС также сосредоточатся на решении других неотложных проблем

Кроме того, сообщается, что официальные Вашингтон и Брюссель пообещали работать над решением проблем энергетической, экономической и продовольственной безопасности, которые появились из-за агрессии России и являются "особо острыми в наиболее уязвимых развивающихся странах".