США та ЄС виступила з заявою щодо використання активів РФ на користь України

Офіційні Брюссель та Вашингтон за підсумками саміту заявили про готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права.

ЄС і США будуть вивчати шляхи використання активів РФ

Штати та Євросоюз вкотре підтвердили готовність домогтись повної відповідальності Росії за її злочинну війну з Україною.

У світлі нагальності зриву спроб Росії зруйнувати українську економіку та постійного недотримання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань, Сполучені Штати та Європейський Союз разом із союзниками скликають своїх експертів для вивчення варіантів своєчасної компенсації Україні за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією, – мовиться у спільній заяві. Поширити

Офіційні Вашингтон та Брюссель звертають увагу на те, що такі кроки повинні обов’язково реалізовуватися згідно з нормами правових систем і міжнародного права.

Європейські та американські лідери планують вивчити, як будь-які надприбутки приватних осіб, що безпосередньо випливають з іммобілізованих російських суверенних активів, якщо ці надприбутки не вимагаються для виконання зобов'язань перед Росією відповідно до чинного законодавства, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення й відбудову відповідно до чинного законодавства.

США та ЄС також зосередяться над розв'язання інших нагальних проблем

Окрім того, наголошується, що офіційні Вашингтон та Брюссель пообіцяли працювати над розв'язання проблем енергетичної, економічної та продовольчої безпеки, які з’явилися через агресію Росії та є “особливо гострими у найбільш вразливих країнах, що розвиваються".

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує, - йдеться в заяві.