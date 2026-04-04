США и Израиль атакуют Иран гигантскими бункерными бомбами

Удар по иранскому Исфахану стал демонстрацией сверхмощного оружия, способного достать врага даже в самых глубоких бункерах.

"Цитадели гнева": как США и Израиль атакуют Иран бункерными бомбами

31 марта объединенные силы США и Израиля нанесли масштабный авиаудар по военной инфраструктуре Ирана, сообщает .

По имеющимся данным, целью атаки стал защищенный состав боеприпасов в Исфахане, пытавшийся уничтожить в рамках операции "Эпическая ярость".

Для атаки на подземные объекты союзники использовали специальные "бункерные бомбы" весом 900 кг. Американский чиновник подтвердил, что при ударе был использован "большой объем бункерных боеприпасов или проникающих боеприпасов", чтобы добраться до подземных уровней хранения.

Причиной такой радикальной операции называют, что Иран переместил около 540 кг высокообогащенного урана в подземное хранилище. Этого количества, как говорится в материале, достаточно для создания десяти ядерных боеприпасов.

Отдельное внимание уделяется самому мощному оружию в арсенале США — Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Эта гигантская бомба весит более 13 600 кг и способна буквально "просверливать" землю. Согласно техническим характеристикам, она "проникает примерно на глубину 200 футов (61 метр) под поверхностью перед детонацией". Для понимания масштаба: это высота 20-этажного дома, спрятанного под землей.

В настоящее время единственным самолетом, способным нести такого монстра, является стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Как отмечается, один такой самолет может сбросить две подобные бомбы, которые благодаря GPS-наведению попадают точно в цель.