Трамп требует у Конгресса США увеличения оборонных расходов до 1,5 трлн долл

Президент США Дональд Трамп обратится в Конгресс с просьбой принять значительное увеличение оборонных расходов в бюджетном предложении 3 апреля, возобновив свои настаивания на резком сокращении внутренних программ.

Трамп требует увеличения расходов на оборону США до 1,5 трлн

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информационные бюллетени, распространенные Белым домом в преддверии обнародования предложения годового бюджета 3 апреля.

У предложения есть запрос на 1,5 трлн долл. бюджетных ресурсов на оборону, что значительно больше, чем один триллион долларов на 2026 финансовый год.

Новая цифра включает 1,1 трлн долл. базовых дискреционных бюджетных полномочий для Министерства обороны и 350 млрд долл. дополнительных ресурсов, поскольку США ведут войну против Ирана.

Необоронительные расходы будут сокращены на 10%, примерно на 73 млрд. дол.

Решение президента добиться резкого увеличения бюджета Пентагона — крупнейшего годовалого увеличения со времен Второй мировой войны — появилось в то время, когда опросы показывают, что он пытается убедить многих американцев в целесообразности войны в Иране.

В целом, бюджет вызывает ожесточенные дебаты по поводу политики и приоритетов накануне критически важных промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Ожидается, что законодатели-республиканцы не поддержат много сокращений, предусмотренных в документе, но более вероятным является увеличение расходов на оборону. Тем не менее, бюджет служит важным ориентиром для будущих сражений за финансирование и дает инвесторам представление о том, как Белый дом думает об экономическом будущем страны.