Трамп вимагає у Конгресу США збільшення оборонних видатків до 1,5 трлн дол

Президент США Дональд Трамп звернеться до Конгресу з проханням ухвалити значне збільшення оборонних видатків у бюджетній пропозиції 3 квітня, водночас поновивши свої наполягання на різкому скороченні внутрішніх програм.

Трамп вимагає збільшення видатків на оборону США до 1,5 трлн дол

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформаційні бюлетені, розповсюджені Білим домом напередодні оприлюднення пропозиції річного бюджету 3 квітня.

У пропозиції є запит на 1,5 трлн дол бюджетних ресурсів на оборону, що значно більше, ніж один трильйон доларів на 2026 фінансовий рік.

Нова цифра включає 1,1 трлн дол базових дискреційних бюджетних повноважень для Міністерства оборони і 350 млрд дол додаткових ресурсів, оскільки США ведуть війну проти Ірану.

Необоронні витрати будуть скорочені на 10%, приблизно на 73 млрд дол.

Рішення президента домогтися різкого збільшення бюджету Пентагону — найбільшого однорічного збільшення з часів Другої світової війни — з'явилося в той час, коли опитування показують, що він намагається переконати багатьох американців у доцільності війни в Ірані.

У цілому, бюджет викликає запеклі дебати щодо політики та пріоритетів напередодні критично важливих проміжних виборів, що відбудуться в листопаді.

Очікується, що законодавці-республіканці не підтримають багато скорочень, передбачених у документі, але більш вірогідним є збільшення видатків на оборону. Тим не менш, бюджет слугує важливим орієнтиром для майбутніх битв за фінансування і дає інвесторам уявлення про те, як Білий дім думає про економічне майбутнє країни.