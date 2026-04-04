США та Ізраїль атакують Іран велетенськими бункерними бомбами

Удар по іранському Ісфахану став демонстрацією надпотужної зброї, здатної дістати ворога навіть у найглибших бункерах.
Головні тези:
- США та Ізраїль влаштували масштабний авіаудар на Іран за допомогою бункерних бомб в рамках операції “Епічна лють”.
- Атака була спрямована на захищений склад боєприпасів в Ісфахані, де Іран зберігав високозбагачений уран.
“Цитаделі гніву”: як США та Ізраїль атакують Іран бункерними бомбами
31 березня об’єднані сили США та Ізраїлю завдали масштабного авіаудару по військовій інфраструктурі Ірану, повідомляє .
За наявними даними, ціллю атаки став захищений склад боєприпасів в Ісфахані, який намагалися знищити в межах операції "Епічна лють".
Для атаки на підземні об'єкти союзники використали спеціальні "бункерні бомби" вагою 900 кг. Американський чиновник підтвердив, що під час удару було використано "великий обсяг бункерних боєприпасів, або проникаючих боєприпасів", щоб дістатися до підземних рівнів зберігання.
Окрему увагу приділяють найпотужнішій зброї в арсеналі США — Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Ця велетенська бомба важить понад 13 600 кг і здатна буквально "просвердлювати" землю. Згідно з технічними характеристиками, вона "проникає приблизно на глибину 200 футів (61 метр) під поверхнею перед детонацією". Для розуміння масштабу: це висота 20-поверхового будинку, схованого під землею.
Наразі єдиним літаком, здатним нести такого монстра, є стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Як зазначається, один такий літак може скинути дві подібні бомби, які завдяки GPS-наведенню влучають точно в ціль.
Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою. За наявними даними, до Близького Сходу вже прибули тисячі морських піхотинців та десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії.
