США могут потерять право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 из-за приостановки взносов в размере 3,6 млн долларов в Всемирное антидопинговое агентство в течение прошлого года.
Главные тезисы
- США могут лишиться права на проведение Чемпионата мира по футболу и Олимпиады из-за приостановки взносов в WADA.
- Конфликт между США и WADA начался из-за допуска 23 китайских пловцов с допингом к Олимпиаде.
- Невыплата взносов может вынудить американских спортсменов выступать без национального флага и гимна на международных соревнованиях.
- США должны решить ситуацию с WADA для сохранения прав на проведение международных соревнований
Почему США отказываются делать взносы в WADA
По информации источников издания, отказ США от внесения средств за прошлый год может привести к тому, что страна будет лишена права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 году.
При этом американским спортсменам придется выступать на этих соревнованиях без национального флага и гимна.
Позиция США по прекращению выплат WADA состоит в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган вводить глобальные реформы.
Что привело к конфликту между США и WADA
Этот шаг был сделан на фоне спора между Соединенными Штатами и WADA по поводу рассмотрения дела 23 китайских пловцов, которые, как выяснилось, не прошли тесты на допинг за несколько недель до Олимпиады в Токио в 2021 году, но были допущены к соревнованиям.
В 2021 году перед Олимпиадой в Токио в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин.
Этот факт скрывался 3 года, пока американское издание The New York Times не опубликовало материал, открыто обвинив WADA в сокрытии допинг-проб китайских спортсменов.
Невыплата долга привела к тому, что представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA.
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