США могут потерять право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 из-за приостановки взносов в размере 3,6 млн долларов в Всемирное антидопинговое агентство в течение прошлого года.

Почему США отказываются делать взносы в WADA

По информации источников издания, отказ США от внесения средств за прошлый год может привести к тому, что страна будет лишена права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 году.

При этом американским спортсменам придется выступать на этих соревнованиях без национального флага и гимна.

Олимпийская сборная США

Позиция США по прекращению выплат WADA состоит в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган вводить глобальные реформы.

Что привело к конфликту между США и WADA

Этот шаг был сделан на фоне спора между Соединенными Штатами и WADA по поводу рассмотрения дела 23 китайских пловцов, которые, как выяснилось, не прошли тесты на допинг за несколько недель до Олимпиады в Токио в 2021 году, но были допущены к соревнованиям.

В 2021 году перед Олимпиадой в Токио в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин.

Этот факт скрывался 3 года, пока американское издание The New York Times не опубликовало материал, открыто обвинив WADA в сокрытии допинг-проб китайских спортсменов.

Невыплата долга привела к тому, что представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA.