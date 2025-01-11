США могут лишить права на проведение ЧМ по футболу и Олимпиады
Категория
Спорт
Дата публикации

США могут лишить права на проведение ЧМ по футболу и Олимпиады

Олимпийская сборная США
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Источник:  Reuters

США могут потерять право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 из-за приостановки взносов в размере 3,6 млн долларов в Всемирное антидопинговое агентство в течение прошлого года.

Главные тезисы

  • США могут лишиться права на проведение Чемпионата мира по футболу и Олимпиады из-за приостановки взносов в WADA.
  • Конфликт между США и WADA начался из-за допуска 23 китайских пловцов с допингом к Олимпиаде.
  • Невыплата взносов может вынудить американских спортсменов выступать без национального флага и гимна на международных соревнованиях.
  • США должны решить ситуацию с WADA для сохранения прав на проведение международных соревнований

Почему США отказываются делать взносы в WADA

По информации источников издания, отказ США от внесения средств за прошлый год может привести к тому, что страна будет лишена права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году и Олимпиады в 2028 году.

При этом американским спортсменам придется выступать на этих соревнованиях без национального флага и гимна.

США могут лишить права на проведение ЧМ по футболу и Олимпиаде
Олимпийская сборная США

Позиция США по прекращению выплат WADA состоит в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган вводить глобальные реформы.

Что привело к конфликту между США и WADA

Этот шаг был сделан на фоне спора между Соединенными Штатами и WADA по поводу рассмотрения дела 23 китайских пловцов, которые, как выяснилось, не прошли тесты на допинг за несколько недель до Олимпиады в Токио в 2021 году, но были допущены к соревнованиям.

В 2021 году перед Олимпиадой в Токио в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин.

Этот факт скрывался 3 года, пока американское издание The New York Times не опубликовало материал, открыто обвинив WADA в сокрытии допинг-проб китайских спортсменов.

Невыплата долга привела к тому, что представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA.

В ближайшие десять лет США будут принимать у себя множество международных соревнований, таких как чемпионат мира по футболу 2026 года, Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года, именно сейчас пора исправить ситуацию с WADA, чтобы эти соревнования на американской земле были чистыми и примером честной конкуренции, в которой мы все можем быть уверены, — отметил глава Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт

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