Олимпиада-2024. Кабмин одобрил призовые для украинских спортсменов на 4-6 местах
Категория
Спорт
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Олимпиада-2024. Кабмин одобрил призовые для украинских спортсменов на 4-6 местах

Министерство молодежи и спорта Украины
Ковтун
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Кабинет Министров Украины одобрил проект Постановления, предусматривающий финансовое вознаграждение для спортсменов, финишировавших на подступах к пьедесталу летних Олимпийских игр-2024, и их тренеров.

Главные тезисы

  • Украинцы вернулись с Олимпиады-2024 в Париже с лучшим результатом за последние 12 лет, завоевав 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.
  • Для спортсменов, занявших 4-6 места на Олимпиаде-2024, предусмотрены единовременные выплаты в размере от 150 до 250 тыс грн для стимулирования их дальнейшего успеха.
  • Олимпийские успехи украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 свидетельствуют о росте спортивного потенциала страны и ее готовности конкурировать на международной арене.

Кто из "сине-желтых" был близок к подиумам Парижа-2024

Для медалистов Парижа-2024 — спортсменов, выигравших золотую, серебряную и бронзовую награды — в бюджете предусмотрели призовые. Так, олимпийские чемпионы получали от государства 125 тыс долл, обладатели "серебра" и "бронзы" — 100 тыс и 80 тыс соответственно.

Правительство также приняло решение о поощрении спортсменов, которые финишировали на Олимпийских играх в топ-6, но остались вне пьедестала — на четвертом, пятом и шестом местах.

Чтобы поощрять спортсменов для дальнейшего прогресса, им будут предоставляться единовременные выплаты в размере:

  • 250 тыс грн — за четвертое место Олимпиады-2024;

  • 200 тыс грн — за пятое место;

  • 150 тыс грн — за шестое место.

В заявлении Министерства молодежи и спорта Украины отметили: выплаты будут реализованы в пределах заранее согласованного проекта бюджета и не будут нуждаться в выделении дополнительных средств.

Надежда Киченок

Кто из украинцев финишировал на 4-6 местах Олимпиады-2024

Четвертое место: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин (все — гребли на байдарках и каноэ), дважды — Илья Ковтун (спортивная гимнастика)

Пятое место: Марина Алексиева, Владислава Алексиева (обе — артистическое плавание), Кирилл Болюх, Алексей Середа (оба — прыжки в воду), Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев (все — спортивная гимнастика) , Дарья Верхосмотр, Евгения Довгодько, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко (все — академическая гребли), Павел Коростилев (пулевая стрельба), Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок (все — теннис), Мурази Мчедлидзе, Оксана Ливач

Шестое место: Олег Дорощук (легкая атлетика), Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Власть Харькова, Дарья Варфоломеева (все — фехтование), Екатерина Павленко (брейкинг), Назар Чепурный (спортивная гимнастика)

Для спортивных гимнастов сборной Украины, которые имели по несколько личных и командный результаты в пределах топ-6, соответственно предусмотрены большие выплаты в размере:

  • 700 тыс грн — Илья Ковтун;

  • 400 тыс грн — Олег Верняев;

  • 350 тыс грн — Назар Чепурный.

Что известно о возвращении украинских спортсменов из Олимпиады-2024 в Париже

В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.


В Украину вернулись олимпийцы с лучшим результатом выступления в Париже за последние 12 лет.

Главные тезисы:

  • Украинские олимпийцы вернулись домой с лучшим результатом в Париже за последние 12 лет, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

  • Три золотые медали на Олимпиаде-2024 являются лучшим результатом Украины за последние 12 лет по сравнению с предыдущими играми в Рио-2016 и Токио-2020.

  • Украину на Олимпиаде-2024 в Париже представляли 140 спортсменов, что меньше, чем в предыдущие годы, например в 1996 году в Атланте или в 2021 году в Токио.

  • Олимпийская сборная Украины добилась успеха в таких видах спорта как фехтование, прыжки в высоту, бокс, стрельба, греко-римская борьба, свободная борьба, гребли и упражнения на брусьях.

  • Украина завоевала три медали в легкой атлетике и борьбе на Олимпийских играх, показав лучшие результаты за последние 12 лет.

Что известно о возвращении украинских спортсменов из Олимпиады-2024 в Париже

В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

  • Золото- сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).

  • Серебро— Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).

  • Бронза— Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).

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