Олімпіада-2024. Уряд схвалив призові для українських спортсменів на 4-6 місцях

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Постанови, яка передбачає фінансову винагороду для спортсменів, які фінішували на підступах до п'єдесталу літніх Олімпійських ігор-2024, та їхніх тренерів.

Хто з "синьо-жовтих" був близький до подіумів Парижа-2024

Для медалістів Парижа-2024 — спортсменів, що виграли золоту, срібну та бронзову нагороди — в бюджеті передбачили призові. Так, олімпійські чемпіони отримували від держави 125 тис дол, володарі "срібла" та "бронзи" — 100 тис та 80 тис відповідно.

Уряд також ухвалив рішення про заохочення спортсменів, які фінішували на Олімпійських іграх у топ-6, але залишилися поза п'єдесталом — на четвертому, п'ятому і шостому місцях. Поширити

Аби заохочувати спортсменів для подальшого прогресу, їм надаватимуться одноразові виплати у розмірі:

250 тис грн — за четверте місце Олімпіади-2024;

200 тис грн — за п'яте місце;

150 тис грн — за шосте місце.

У заяві Міністерства молоді та спорту України наголосили: виплати будуть реалізовані в межах заздалегідь узгодженого проєкту бюджету й не потребуватимуть виділення додаткових коштів.

Надія Кіченок

Хто з українців фінішував на 4-6 місцях Олімпіади-2024

Четверте місце: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін (усі — веслування на байдарках і каное), двічі — Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

П'яте місце: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва (обидві — артистичне плавання), Кірілл Болюх, Олексій Середа (обоє — стрибки у воду), Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв (усі — спортивна гімнастика), Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко (усі — академічне веслування), Павло Коростильов (кульова стрільба), Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок (усі — теніс), Муразі Мчедлідзе, Оксана Лівач (обоє — боротьба)

Шосте місце: Олег Дорощук (легка атлетика), Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломеєва (усі — фехтування), Катерина Павленко (брейкінг), Назар Чепурний (спортивна гімнастика)

Для спортивних гімнастів збірної України, які мали по декілька особистих та командний результати в межах топ-6, відповідно передбачені більші виплати у розмірі:

700 тис грн — Ілля Ковтун;

400 тис грн — Олег Верняєв;

350 тис грн — Назар Чепурний.

Що відомо про повернення українських спортсменів з Олімпіади-2024 у Парижі

Зокрема у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.



До України повернулись олімпійці із найкращим результатом виступу у Парижі за останні 12 років.

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Українські олімпійці повернулись додому з найкращим результатом у Парижі за останні 12 років, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

Три золоті медалі на Олімпіаді-2024 є найкращим результатом України за останні 12 років, порівняно з попередніми іграми в Ріо-2016 та Токіо-2020.

Україну на Олімпіаді-2024 у Парижі представляли 140 спортсменів, що менше, ніж у попередні роки, наприклад, у 1996 році в Атланті або у 2021 році в Токіо.

Олімпійська збірна України досягла успіху у таких видах спорту як фехтування, стрибки у висоту, бокс, стрільба, греко-римська боротьба, вільна боротьба, веслування та вправи на брусах.

Україна здобула по три медалі в легкій атлетиці та боротьбі на Олімпійських іграх, показавши найкращі результати за останні 12 років.

Що відомо про повернення українських спортсменів з Олімпіади-2024 у Парижі

Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.