США можуть втратити право на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2026 році та Олімпіади у 2028 через призупинення внесків у розмірі 3,6 млн доларів до Всесвітнього антидопінгового агентства протягом минулого року.

Чому США відмовляються робити внески у WADA

За інформацією джерел видання, відмова США від внесення коштів за минулий рік може призвести до того, що країну позбавлять права на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2026 році та Олімпіади у 2028.

При цьому американським спортсменам доведеться виступати на цих змаганнях без національного прапору та гімну.

Олімпійська збірна США

Позиція США щодо припинення виплат WADA полягає в тому, щоб змусити спортивний наглядовий орган запроваджувати глобальні реформи.

Що призвело до конфлікту між США та WADA

Цей крок було зроблено на тлі суперечки між Сполученими Штатами і WADA з приводу розгляду справи 23 китайських плавців, які, як з'ясувалося, не пройшли тести на допінг за кілька тижнів до Олімпіади в Токіо в 2021 році, але були допущені до змагань.

У 2021 році перед Олімпіадою в Токіо в пробах 23 китайських плавців було виявлено триметазидин.

Цей факт приховувався 3 роки, поки американське видання The New York Times не опублікувало матеріал, відкрито звинувативши WADA у приховуванні допінг-проб китайських спортсменів.

Невиплата боргу призвела до того, що представники США втратили право займати місця у виконкомі та раді засновників WADA.