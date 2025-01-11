США можуть втратити право на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2026 році та Олімпіади у 2028 через призупинення внесків у розмірі 3,6 млн доларів до Всесвітнього антидопінгового агентства протягом минулого року.
Головні тези:
- Відмова США вносити внески до WADA може призвести до позбавлення країни права на проведення міжнародних спортивних змагань.
- Конфлікт між США та WADA виник через 23 китайських плавців, які були допущені до Олімпіади з допінг-пробами.
- Невиплата внесків може призвести до того, що американським спортсменам доведеться виступати без національного прапору та гімну на міжнародних змаганнях.
- США мають можливість виправити ситуацію з WADA, щоб зберегти право на проведення міжнародних змагань на власній території.
Чому США відмовляються робити внески у WADA
За інформацією джерел видання, відмова США від внесення коштів за минулий рік може призвести до того, що країну позбавлять права на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2026 році та Олімпіади у 2028.
При цьому американським спортсменам доведеться виступати на цих змаганнях без національного прапору та гімну.
Позиція США щодо припинення виплат WADA полягає в тому, щоб змусити спортивний наглядовий орган запроваджувати глобальні реформи.
Що призвело до конфлікту між США та WADA
Цей крок було зроблено на тлі суперечки між Сполученими Штатами і WADA з приводу розгляду справи 23 китайських плавців, які, як з'ясувалося, не пройшли тести на допінг за кілька тижнів до Олімпіади в Токіо в 2021 році, але були допущені до змагань.
У 2021 році перед Олімпіадою в Токіо в пробах 23 китайських плавців було виявлено триметазидин.
Цей факт приховувався 3 роки, поки американське видання The New York Times не опублікувало матеріал, відкрито звинувативши WADA у приховуванні допінг-проб китайських спортсменів.
Невиплата боргу призвела до того, що представники США втратили право займати місця у виконкомі та раді засновників WADA.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-