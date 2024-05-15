США могут перекрыть доступ Rаiffeisen к своей финсистеме из-за связей с РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

США могут перекрыть доступ Rаiffeisen к своей финсистеме из-за связей с РФ

Raiffeisen Bank
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Источник:  Reuters

Министерство финансов США в письменном виде предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что может ограничить доступ к американской финансовой системе через дела банка из РФ.

Что известно о предупреждении США Raiffeisen Bank

Как отмечает издание, в начале мая заместитель министра финансов Уолли Адейемо направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность соглашением на сумму 1,5 млрд долл. с российским подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской. Банк впоследствии ее разорвал.

Однако обеспокоенность Минфина по бизнесу Raiffeisen в России остается. Новое предупреждение является одним из самых серьезных для Raiffeisen Bank International, а ему предшествовали месяцы давления со стороны Вашингтона. Представитель банка рассказывал, что RBI существенно сократил деятельность в России.

Соединенные Штаты могут перекрыть доступ банка к доллару, что может привести к кризису любого банка.

Связи Raiffeisen Bank с Россией

В марте 2023 года австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Там обязались снизить активность в России.

Raiffeisen Bank International в 2023 году уплатил в бюджет РФ 464 млн евро налога. Доходы RBI в России выросли более чем в три раза — до 1,8 млрд евро в период с 2021 по 2023 год, что составляет половину общей прибыли австрийской группы.

Ранее австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от соглашения, связанного с Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

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