США можуть перекрити доступ Rаiffeisen до своєї фінсистеми через зв’язки з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

США можуть перекрити доступ Rаiffeisen до своєї фінсистеми через зв’язки з РФ

Raiffeisen Bank
Джерело:  Reuters

Міністерство фінансів США письмово попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що може обмежити доступ до американської фінансової системи через справи банку з РФ.

Що відомо про попередження США Raiffeisen Bank

Як зазначає видання, на початку травня заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо надіслав RBI листа, у якому висловив стурбованість угодою на суму 1,5 млрд дол з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Банк згодом її розірвав.

Однак стурбованість Мінфіну щодо бізнесу Raiffeisen в росії залишається. Нове попередження є одним з найсерйозніших для Raiffeisen Bank International, а йому передували місяці тиску з боку Вашингтона.Представник банку розповідав, що RBI «суттєво скоротив» діяльність у росії.

Сполучені Штати можуть перекрити доступ банку до долара, а це може призвести до кризи будь-якого банку.

Звʼязки Raiffeisen Bank з Росією

У березні 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшити активність у Росії.

Raiffeisen Bank International у 2023 році сплатив до бюджету РФ 464 млн євро податку. Прибутки RBI у росії зросли понад утричі — до 1,8 млрд євро в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.

Раніше австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.

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