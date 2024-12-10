США выделяют Украине кредит в размере 20 млрд долл — какие условия
Категория
Экономика
Дата публикации

США выделяют Украине кредит в размере 20 млрд долл — какие условия

Минфин США
Минфин США
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10 декабря Минфин США официально заявил о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы "Группы семи".

Главные тезисы

  • Финансовая помощь формально предоставляется как кредит, но будет погашаться за счет замороженных российских активов.
  • Украина получит денежные средства через фонд Всемирного банка.
  • В рамках масштабного плана финансовой поддержки Украины ЕС предоставит Киеву 18,1 млрд евро.

Новая масштабная помощь от США — что известно

С заявлением по этому поводу уже выступила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, средства для новой помощи Украине получены за счет избыточных поступлений от использования обездвиженных активов России.

Что важно понимать, это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ.

Деньги будут предоставлять формально в качестве кредита, однако они будут погашаться за счет налога с сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

В чем заключается нюанс этой финансовой помощи

Минфин США обращает внимание на то, что 20 млрд долл Украина получит не напрямую.

Их уже перечислили в фонд Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF).

По мнению американских властей, 50 миллиардов долларов, которые "Группа семи" коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее отважного сопротивления.

Как уже упоминалось ранее, новый план "Группы семи" предусматривает, что каждая страна-член берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины.

Европейский Союз, к примеру, предоставит макрофинансовую помощь в размере 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

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