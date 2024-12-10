США выделяют Украине кредит в размере 20 млрд долл — какие условия

10 декабря Минфин США официально заявил о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы "Группы семи".

Новая масштабная помощь от США — что известно

С заявлением по этому поводу уже выступила глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, средства для новой помощи Украине получены за счет избыточных поступлений от использования обездвиженных активов России.

Что важно понимать, это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ.

Деньги будут предоставлять формально в качестве кредита, однако они будут погашаться за счет налога с сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов. Поделиться

В чем заключается нюанс этой финансовой помощи

Минфин США обращает внимание на то, что 20 млрд долл Украина получит не напрямую.

Их уже перечислили в фонд Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF).

По мнению американских властей, 50 миллиардов долларов, которые "Группа семи" коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее отважного сопротивления.

Как уже упоминалось ранее, новый план "Группы семи" предусматривает, что каждая страна-член берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины.