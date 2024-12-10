США надають Україні позику в розмірі 20 млрд дол — які умови

10 грудня Мінфін США офіційно заявив про виділення 20 мільярдів доларів на користь України в межах ініціативи "Групи семи".

Нова масштабна допомога від США — що відомо

З заявою з цього приводу уже виступила очільниця американського Міністерства фінансів Джанет Єллен.

За її словами, кошти для допомоги Україні отримані за рахунок надлишкових надходжень від використання знерухомлених активів Росії.

Що важливо розуміти, це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ.

Гроші будуть надавати формально як кредит, однак вони погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів. Поширити

У чому полягає нюанс цієї фінансової допомоги

Мінфін США звертає увагу на те, що 20 млрд дол Україна отримає не напряму.

Їх уже перерахували до фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

На переконання американської влади, 50 мільярдів доларів, які "Група семи" колективно надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її відважного опору.

Як уже згадувалося раніше, новий план “Групи семи” передбачає, що кожна країна-член бере на себе різі зобовʼязання щодо забезпечення кредиту для України.