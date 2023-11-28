США удалось создать новую экономическую проблему для РФ — Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

США удалось создать новую экономическую проблему для РФ — Bloomberg

танкер
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, владельцы нефтяных танкеров в Греции начали резко сокращать количество российской нефти на фоне угроз США. Что важно понимать, это может в итоге стать серьезным препятствием для поставок "черного золота" из РФ.

Угрозы США все-таки сработали

Журналисты получили данные о том, что количество греческих танкеров, следующих в Россию, в течение ноября сократится на 25% по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем.

Это станет новой серьезной проблемой для команды российского диктатора Владимира Путина, ведь страна-агрессорка до сих пор не может обойтись без помощи иностранных судовых операторов, чтобы доставить все баррели на мировой рынок.

Что важно понимать, недавно американский Минфин смог напугать некоторых владельцев танкеров, требуя от них объяснений, что именно ими было сделано для соблюдения установленного "Группой семи" предельного уровня цен на российскую нефть.

Требования и завуалированные угрозы действительно повлияли на греческие компании.

Так, согласно данным Bloomberg, в этом месяце греческие танкеры перевезут лишь 15 грузов флагманской российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, хотя в октябре их было 20.

США пытаются лишить Россию доходов от продажи нефти

Что важно понимать, ограничение цены “Большой семеркой” означает, что компании в Евросоюзе могут перевозить российскую нефть только по цене 60 долларов за баррель или ниже.

Несмотря на то, что летом цена Urals подскочила выше этого уровня, торговля не прекратилась.

Очевидное уменьшение роли Греции совпало с признаками того, что общий размер русско экспорта также сократится. Такое падение противоречило бы цели установления верхнего предела цены, который состоит в том, чтобы сохранить поставки российской нефти, лишив Россию доходов, - отмечают в Bloomberg.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская нефть упала ниже предложенного Евросоюзом потолка цен
Российская нефть упала ниже предложенного Евросоюзом потолка цен
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть резко подорожала на 2% после ракетного удара по больнице в Газе – Reuters
Нефть
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть продолжает дорожать из-за войны Израиля и ХАМАС — Reuters
Нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.