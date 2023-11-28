США удалось создать новую экономическую проблему для РФ — Bloomberg

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, владельцы нефтяных танкеров в Греции начали резко сокращать количество российской нефти на фоне угроз США. Что важно понимать, это может в итоге стать серьезным препятствием для поставок "черного золота" из РФ.

Угрозы США все-таки сработали

Журналисты получили данные о том, что количество греческих танкеров, следующих в Россию, в течение ноября сократится на 25% по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем.

Это станет новой серьезной проблемой для команды российского диктатора Владимира Путина, ведь страна-агрессорка до сих пор не может обойтись без помощи иностранных судовых операторов, чтобы доставить все баррели на мировой рынок.

Что важно понимать, недавно американский Минфин смог напугать некоторых владельцев танкеров, требуя от них объяснений, что именно ими было сделано для соблюдения установленного "Группой семи" предельного уровня цен на российскую нефть.

Требования и завуалированные угрозы действительно повлияли на греческие компании.

Так, согласно данным Bloomberg, в этом месяце греческие танкеры перевезут лишь 15 грузов флагманской российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, хотя в октябре их было 20.

США пытаются лишить Россию доходов от продажи нефти

Что важно понимать, ограничение цены “Большой семеркой” означает, что компании в Евросоюзе могут перевозить российскую нефть только по цене 60 долларов за баррель или ниже.

Несмотря на то, что летом цена Urals подскочила выше этого уровня, торговля не прекратилась.