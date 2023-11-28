США вдалося створити нову економічну пролему для РФ — Bloomberg
Категорія
Економіка
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США вдалося створити нову економічну пролему для РФ — Bloomberg

танкер
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, власники нафтових танкерів в Греції почали різко скорочувати кількість російської нафти на тлі погроз США. Що важливо розуміти, це може у результаті стати серйозною перешкодою для постачання “чорного золота” з РФ.

Погрози США все-таки спрацювали

Журналісти отримали дані про те, що кількість грецьких танкерів, які прямують до Росії, протягом листопада скоротиться на 25% порівняно з минулим і на 60% порівняно з червнем.

Це стане новою серйозною проблемою для команди російського диктатора Володимира Путіна, адже країна-агресорка досі не може обійтися без допомоги іноземних суднових операторів, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок.

Що важливо розуміти, нещодавно американський Мінфін зміг налякати деяких власників танкерів, вимагаючи від них пояснень, що саме було ними зроблено для дотримання встановленого "Групою семи" граничного рівня цін на російську нафту.

Вимоги та завуальовані погрози дійсно мали вплив на грецькі компанії.

Так, згідно з даними, Bloomberg, цього місяця грецькі танкери перевезуть лише 15 вантажів флагманської російської нафти марки Urals з портів Балтійського і Чорного морів, хоча у жовтні їх було аж 20.

США намагаються позбавити Росію доходів від продажів нафти

Що важливо розуміти, обмеження ціни “Великою сімкою” означає, що компанії в Євросоюзі можуть перевозити російську нафту лише за ціною 60 доларів за барель або нижче.

Попри те, що улітку ціна Urals підскочила вище цього рівня, торгівля не припинилася.

Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти постачання російської нафти, позбавивши Росію доходів, - наголошують у Bloomberg.

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