США усилят давление на Венгрию ради вступления Швеции в НАТО

Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить отношения с Вашингтоном.
США требуют у Венгрии немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО
Глава комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он "глубоко озабочен" направлением деятельности нынешнего правительства Венгрии.
Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО.
Сенаторы Джин Шахин, демократ, и Том Тиллис, республиканец, являющиеся сопредседателями сенатской группы наблюдателей НАТО, опубликовали заявление, призывающее Венгрию изменить курс.
Венгрия сегодня является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.
Что этому предшествовало
Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее членство задержали Турция и Венгрия, оставив страну во взвешенном состоянии и разочаровав союзников по НАТО, которые считают Швецию важным игроком по обеспечению безопасности в Балтийском регионе.
Сейчас Венгрия является единственным членом НАТО, не одобрившим заявку Швеции на вступление в альянс.
Венгерский парламент может собраться 5 февраля на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможно голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.
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