США усилят давление на Венгрию ради вступления Швеции в НАТО

Высокопоставленные законодатели США заявили, что хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, предположив, что Будапешт рискует окончательно испортить отношения с Вашингтоном.

США требуют у Венгрии немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО

Глава комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что он "глубоко озабочен" направлением деятельности нынешнего правительства Венгрии.

Депутат отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживал помощь Украине от Евросоюза, а также препятствует вступлению Швеции в НАТО.

Сенаторы Джин Шахин, демократ, и Том Тиллис, республиканец, являющиеся сопредседателями сенатской группы наблюдателей НАТО, опубликовали заявление, призывающее Венгрию изменить курс.

Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб ее отношениям с Соединенными Штатами и НАТО", — заявили в своем обращении сенаторы. Поделиться

Венгрия сегодня является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.

Что этому предшествовало

Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения России в Украину. Но ее членство задержали Турция и Венгрия, оставив страну во взвешенном состоянии и разочаровав союзников по НАТО, которые считают Швецию важным игроком по обеспечению безопасности в Балтийском регионе.

Сейчас Венгрия является единственным членом НАТО, не одобрившим заявку Швеции на вступление в альянс.

Венгерский парламент может собраться 5 февраля на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможно голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.