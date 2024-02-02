США посилять тиск на Угорщину заради вступу Швеції в НАТО

Високопоставлені законодавці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном.

США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО

Голова комітету Демократичної партії із закордонних справ сенатор Бен Кардін заявив, що він "глибоко стурбований" напрямком діяльності нинішнього уряду Угорщини.

Депутат відзначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримував допомогу Україні від Євросоюзу, а також перешкоджає вступу Швеції в НАТО.

Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.

Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили у своєму зверненні сенатори. Поширити

Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.

Що цьому передувало

Швеція разом із Фінляндією подали заявку на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Але її членство затримали Туреччина та Угорщина, залишивши країну в підвішеному стані та розчарувавши союзників по НАТО, які вважають Швецію важливим гравцем у забезпеченні безпеки в Балтійському регіоні.

Зараз Угорщина є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.

Угорський парламент може зібратися 5 лютого на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція.