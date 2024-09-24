США вернули Украине похищенные РФ исторические ценности

Дипломаты из США вернули в Украину культурные и исторические реликвии, похищенные оккупационной армией РФ.

Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией исторических реликвий

Отмечается, что процесс возвращения прошел во время визита главы Минкульта и стратегических коммуникаций Николая Точицкого в США.

В частности, заместитель главы Миннацбезопасности США по стратегии Роберт Сильверс передал Точицкому четыре средневековых железных сабли, датированных IX–XIII веком, и несколько неидентифицированных предметов.

Эти артефакты были похищены россиянами во время оккупации украинских территорий.

Их обнаружили, когда несколько таможенных и пограничных служащих в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси, увидели сверток, в котором, как утверждалось, содержался набор для барбекю, — объяснил Роберт Сильверс . Поделиться

Сотрудники таможенной службы США передали фото похищенных реликвий на проверку экспертам из Национального музея истории Украины в Киеве.

Было установлено, что сабли являются составной частью культурного наследия Украины.

Роберт Сильверс и Николай Точицкий

В настоящее время украинские эксперты по фотографиям определяют происхождение и ценность еще 7 артефактов.

В Минкульте подчеркнули, что возвращение исторических реликвий явилось результатом сотрудничества ведомства, а также Службы внешней разведки Украины, Посольства Украины в США, Национального музея истории Украины и Института археологии НАН.

Что известно об успехах в возвращении в Украину украденных Россией исторических реликвий

Отмечается, что сотрудничество спецслужб и культурных институций началось в июне 2022 года.

Таможенная и пограничная служба США с другими учреждениями, подчиненными Министерству национальной безопасности США, постоянно осуществляет перехват культурных ценностей, пересылаемых из России в США по почте.