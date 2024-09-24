США вернули Украине похищенные РФ исторические ценности
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Культура
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США вернули Украине похищенные РФ исторические ценности

Возвращенные в США Украине исторические артефакты
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Дипломаты из США вернули в Украину культурные и исторические реликвии, похищенные оккупационной армией РФ.

Главные тезисы

  • Дипломаты из США вернули в Украину похищенные РФ исторические ценности.
  • Сотрудничество спецслужб и культурных институций позволяет перехватывать культурные ценности, пересылаемые из России в США.
  • Украинские эксперты определяют происхождение и ценность возвращенных артефактов.
  • Возвращение исторических реликвий стало результатом сотрудничества ведомства Минкульта, Службы внешней разведки Украины и других учреждений.
  • Сотрудничество спецслужб и культурных институций началось в июне 2022 года и уже принесло успехи в возвращении украденных Россией исторических ценностей.

Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией исторических реликвий

Отмечается, что процесс возвращения прошел во время визита главы Минкульта и стратегических коммуникаций Николая Точицкого в США.

В частности, заместитель главы Миннацбезопасности США по стратегии Роберт Сильверс передал Точицкому четыре средневековых железных сабли, датированных IX–XIII веком, и несколько неидентифицированных предметов.

Эти артефакты были похищены россиянами во время оккупации украинских территорий.

Их обнаружили, когда несколько таможенных и пограничных служащих в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси, увидели сверток, в котором, как утверждалось, содержался набор для барбекю, — объяснил Роберт Сильверс .

Сотрудники таможенной службы США передали фото похищенных реликвий на проверку экспертам из Национального музея истории Украины в Киеве.

Было установлено, что сабли являются составной частью культурного наследия Украины.

США вернули Украине похищенные Россией исторические реликвии
Роберт Сильверс и Николай Точицкий

В настоящее время украинские эксперты по фотографиям определяют происхождение и ценность еще 7 артефактов.

В Минкульте подчеркнули, что возвращение исторических реликвий явилось результатом сотрудничества ведомства, а также Службы внешней разведки Украины, Посольства Украины в США, Национального музея истории Украины и Института археологии НАН.

Что известно об успехах в возвращении в Украину украденных Россией исторических реликвий

Отмечается, что сотрудничество спецслужб и культурных институций началось в июне 2022 года.

Таможенная и пограничная служба США с другими учреждениями, подчиненными Министерству национальной безопасности США, постоянно осуществляет перехват культурных ценностей, пересылаемых из России в США по почте.

В Украину уже вернули скифские акинаки VI века до н.э., бронзовый меч XII–VIII век до н.э. и остальные ценности. Последняя такая передача проходила во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года.

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