США вернули Украине похищенные РФ исторические ценности

Дипломаты из США вернули в Украину культурные и исторические реликвии, похищенные оккупационной армией РФ.
Главные тезисы
- Дипломаты из США вернули в Украину похищенные РФ исторические ценности.
- Сотрудничество спецслужб и культурных институций позволяет перехватывать культурные ценности, пересылаемые из России в США.
- Украинские эксперты определяют происхождение и ценность возвращенных артефактов.
- Возвращение исторических реликвий стало результатом сотрудничества ведомства Минкульта, Службы внешней разведки Украины и других учреждений.
- Сотрудничество спецслужб и культурных институций началось в июне 2022 года и уже принесло успехи в возвращении украденных Россией исторических ценностей.
Что известно о возвращении в Украину похищенных Россией исторических реликвий
Отмечается, что процесс возвращения прошел во время визита главы Минкульта и стратегических коммуникаций Николая Точицкого в США.
В частности, заместитель главы Миннацбезопасности США по стратегии Роберт Сильверс передал Точицкому четыре средневековых железных сабли, датированных IX–XIII веком, и несколько неидентифицированных предметов.
Эти артефакты были похищены россиянами во время оккупации украинских территорий.
Сотрудники таможенной службы США передали фото похищенных реликвий на проверку экспертам из Национального музея истории Украины в Киеве.
Было установлено, что сабли являются составной частью культурного наследия Украины.
В настоящее время украинские эксперты по фотографиям определяют происхождение и ценность еще 7 артефактов.
В Минкульте подчеркнули, что возвращение исторических реликвий явилось результатом сотрудничества ведомства, а также Службы внешней разведки Украины, Посольства Украины в США, Национального музея истории Украины и Института археологии НАН.
Что известно об успехах в возвращении в Украину украденных Россией исторических реликвий
Отмечается, что сотрудничество спецслужб и культурных институций началось в июне 2022 года.
Таможенная и пограничная служба США с другими учреждениями, подчиненными Министерству национальной безопасности США, постоянно осуществляет перехват культурных ценностей, пересылаемых из России в США по почте.
В Украину уже вернули скифские акинаки VI века до н.э., бронзовый меч XII–VIII век до н.э. и остальные ценности. Последняя такая передача проходила во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года.
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