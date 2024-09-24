США повернули Україні викрадені РФ історичні цінності

Дипломати зі США повернули до України культурні та історичні реліквії, які були викрадені окупаційною армією РФ.

Що відомо про повернення до України викрадених Росією історичних реліквій

Зазначається, що процес повернення відбувся під час візиту глави Мінкульту та стратегічних комунікацій Миколи Точицького до США.

Зокрема, заступник глави Міннацбезпеки США з питань стратегії Роберт Сільверс передав Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям, та декілька неідентифікованих предметів.

Зазначається, що ці артефакти були викрадені росіянами під час окупації українських територій.

Їх виявили, коли кілька митних та прикордонних службовців у міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю, — пояснив Роберт Сільверс. Поширити

Працівники митної служби США передали фото викрадених реліквій на перевірку експертам з Національного музею історії України в Києві.

Було встановлено, що шаблі є складовою культурної спадщини України.

Роберт Сільверс та Микола Точицький

Наразі українські експерти за фотографіями визначають походження та цінність ще 7 артефактів.

У Мінкульті підкреслили, що повернення історичних реліквій стало результатом співпраці відомства, а також Служби зовнішньої розвідки України, Посольства України у США, Національного музею історії України та Інституту археології НАН.

Що відомо про успіхи у поверненні до України вкрадених Росією історичних реліквій

Зазначається, що співпраця спецслужб і культурних інституцій почалась у червні 2022 року.

Митна та прикордонна служба США з іншими установами, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, постійно здійснює перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з Росії до США поштою.