США повернули Україні викрадені РФ історичні цінності

Дипломати зі США повернули до України культурні та історичні реліквії, які були викрадені окупаційною армією РФ.
Головні тези:
- Співпраця США та України дозволила повернути викрадені РФ історичні реліквії до України.
- Повернення відбулося під час візиту глави Мінкульту та стратегічних комунікацій до США.
- Українські експерти визначають походження та цінність ще 7 артефактів, які були повернені.
- Співпраця спецслужб і культурних інституцій триває з метою перехоплення культурних цінностей, що пересилаються з Росії до США.
- У вересні 2023 року під час візиту Президента України до США сталося останнє повернення вікрадених історичних цінностей до України.
Що відомо про повернення до України викрадених Росією історичних реліквій
Зазначається, що процес повернення відбувся під час візиту глави Мінкульту та стратегічних комунікацій Миколи Точицького до США.
Зокрема, заступник глави Міннацбезпеки США з питань стратегії Роберт Сільверс передав Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям, та декілька неідентифікованих предметів.
Зазначається, що ці артефакти були викрадені росіянами під час окупації українських територій.
Працівники митної служби США передали фото викрадених реліквій на перевірку експертам з Національного музею історії України в Києві.
Було встановлено, що шаблі є складовою культурної спадщини України.
Наразі українські експерти за фотографіями визначають походження та цінність ще 7 артефактів.
У Мінкульті підкреслили, що повернення історичних реліквій стало результатом співпраці відомства, а також Служби зовнішньої розвідки України, Посольства України у США, Національного музею історії України та Інституту археології НАН.
Що відомо про успіхи у поверненні до України вкрадених Росією історичних реліквій
Зазначається, що співпраця спецслужб і культурних інституцій почалась у червні 2022 року.
Митна та прикордонна служба США з іншими установами, підпорядкованими Міністерству національної безпеки США, постійно здійснює перехоплення культурних цінностей, які пересилаються з Росії до США поштою.
До України вже повернули скіфські акінаки VI століття до н.е., бронзовий меч XII–VIII століття до н.е. та інші цінності. Остання така передача відбувалася під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США у вересні 2023 року.
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