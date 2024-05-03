США ввели новый пакет санкций против РФ и ряда стран за помощь российскому ВПК

Министерство финансов США вместе с союзниками 1 мая ввели новые санкции против России и других иностранных компаний, помогающих ей закупать технологии и оборудование.

Новые санкции США против российского ВПК

В сообщении Минфина США указано, что санкции введены против почти 300 субъектов.

Государственный департамент США ввел санкции против более 80 юридических и физических лиц, занимающихся уклонением от санкций и их обходом или связанных с российскими программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой.

Также под санкции попали около 60 субъектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, КНР, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), позволяющих России получить крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Министерство финансов постоянно предупреждало, что компании столкнутся со значительными последствиями за оказание материальной поддержки российской войне, и сегодня США устанавливают их по отношению к почти 300 целям. Джанет Л. Йеллен Министр финансов США

В общей сложности под ограничения попали авиакомпания "Победа", 16 морских судов, более 250 юридических лиц и 29 физических лиц.

Также в списках автозавод "Урал", Болховский завод полупроводниковых приборов, ОАО "Конструкторское бюро электроизделий XXI века", АО "Фрязинский завод мощных транзисторов", АО "Завод ПРОТОН", Брянский автомобильный завод, ряд структур "Сибантрацита".

Влияют ли санкции США на сотрудничество РФ и Китая

По данным Newsweek, компании из Китая продолжают игнорировать санкции США ради выгодных сделок с Россией.

К примеру, в апреле в России прошла конференция "ЭкспоЭлектроника", где присутствовали китайские производители.

Конференция дает возможность российским технологическим компаниям подписать контракты с теми, кто принимает решение в стране по секторам безопасности и обороны.

Издание отмечает, что это еще одно доказательство того, что КНР оказывает существенное влияние на российскую экономику, особенно в сфере современных технологий, доступ к которым становится более сложным для компаний РФ.