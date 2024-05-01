США нанесли мощный санкционный удар по России
Категория
Экономика
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США нанесли мощный санкционный удар по России

санкции
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Источник:  Bloomberg

Американский Сенат единогласно поддержал принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России.

РФ не сможет продавать свой обогащенный уран в США

Согласно данным Bloomberg, документ уже направили на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Следует обратить внимание на то, что указанный закон вступит в силу через 90 дней после подписания.

До января 2028 допускаются некоторые отступления от закона. В случае если не будет других источников поставки, Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт обогащенного урана из России. Срок действия этого закона истекает в конце 2040 года.

Что важно понимать, страна-агрессорка РФ поставляла почти 25% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американского флота с более чем 90 коммерческими реакторами, что делает ее первым иностранным поставщиком.

Журналисты обращают внимание на то, что продажи приносят Кремлю около 1 миллиарда долларов в год, однако замена этих поставок может стать проблемой и рискует повысить цену обогащенного урана примерно на 20%.

Новые санкции против РФ — инициатива Белого дома

Именно команда Джо Байдена призвала к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом.

Журналисты обращают внимание на то, что официальная Москва может ответить односторонним запретом на экспорт, если Штаты все же запретят импорт.

Запрет на импорт займет некоторое время, чтобы повлиять на операторов атомных электростанций США. Реакторы обычно заправляются каждые 18-24 месяца, а покупка топлива обсуждается заранее. Это означает, что у большинства, но не у всех коммунальных предприятий уже достаточно урана, чтобы их реакторы работали по крайней мере в течение следующих нескольких лет.

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