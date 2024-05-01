Американский Сенат единогласно поддержал принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России.
РФ не сможет продавать свой обогащенный уран в США
Согласно данным Bloomberg, документ уже направили на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
Следует обратить внимание на то, что указанный закон вступит в силу через 90 дней после подписания.
Что важно понимать, страна-агрессорка РФ поставляла почти 25% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американского флота с более чем 90 коммерческими реакторами, что делает ее первым иностранным поставщиком.
Журналисты обращают внимание на то, что продажи приносят Кремлю около 1 миллиарда долларов в год, однако замена этих поставок может стать проблемой и рискует повысить цену обогащенного урана примерно на 20%.
Новые санкции против РФ — инициатива Белого дома
Именно команда Джо Байдена призвала к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом.
Журналисты обращают внимание на то, что официальная Москва может ответить односторонним запретом на экспорт, если Штаты все же запретят импорт.
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