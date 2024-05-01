Американський Сенат одноголосно підтримав ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.
РФ не зможе продавати свій збагачений уран у США
Згідно з даними Bloomberg, документ уже направили на підпис американському лідеру Джо Байдену.
Варто звернути увагу на те, що вказаний закон набуде чинності через 90 днів після підписання.
Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ постачала майже 25% збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними реакторами, що робить її першим іноземним постачальником.
Журналісти звертають увагу на те, що продажі приносять Кремлю приблизно 1 мільярд доларів на рік, однак заміна цих постачань може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.
Нові санкції проти РФ — ініціатива Білого дому
Саме команда Джо Байдена закликала до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом.
Журналісти звертають увагу на те. що офіційна Москва може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо Штати все-таки заборонять імпорт.
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