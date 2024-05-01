США завдали потужного санкційного удару по Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

США завдали потужного санкційного удару по Росії

санкції проти РФ
Джерело:  Bloomberg

Американський Сенат одноголосно підтримав ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

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Згідно з даними Bloomberg, документ уже направили на підпис американському лідеру Джо Байдену.

Варто звернути увагу на те, що вказаний закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

До січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону. У разі, якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії. Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року.

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ постачала майже 25% збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними реакторами, що робить її першим іноземним постачальником.

Журналісти звертають увагу на те, що продажі приносять Кремлю приблизно 1 мільярд доларів на рік, однак заміна цих постачань може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

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Саме команда Джо Байдена закликала до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом.

Журналісти звертають увагу на те. що офіційна Москва може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо Штати все-таки заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється заздалегіть. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже мають достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

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