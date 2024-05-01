РФ не зможе продавати свій збагачений уран у США

Згідно з даними Bloomberg, документ уже направили на підпис американському лідеру Джо Байдену.

Варто звернути увагу на те, що вказаний закон набуде чинності через 90 днів після підписання.

До січня 2028 року допускаються деякі відступи від закону. У разі, якщо не буде інших джерел постачання, Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт збагаченого урану з Росії. Термін дії цього закону закінчується наприкінці 2040 року. Поширити

Що важливо розуміти, країна-агресорка РФ постачала майже 25% збагаченого урану, який використовується як паливо для американського флоту з понад 90 комерційними реакторами, що робить її першим іноземним постачальником.

Журналісти звертають увагу на те, що продажі приносять Кремлю приблизно 1 мільярд доларів на рік, однак заміна цих постачань може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%.

Нові санкції проти РФ — ініціатива Білого дому

Саме команда Джо Байдена закликала до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом.

Журналісти звертають увагу на те. що офіційна Москва може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо Штати все-таки заборонять імпорт.