США запровадили новий пакет санкцій проти РФ та ще низки країн за допомогу російському ВПК

Міністерство фінансів США разом з союзниками 1 травня запровадили нові санкції проти Росії та інших іноземних компаній, які допомагають їй закуповувати технології та обладнання.

Нові санкції США проти російського ВПК

У повідомленні Мінфіну США вказано, що санкції запроваджено проти майже 300 суб'єктів.

Державний департамент США запровадив санкції проти понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій та їх обходом або пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою.

Також під санкції потрапили майже 60 суб'єктів, розташованих в Азербайджані, Бельгії, КНР, Росії, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які дозволяють Росії отримати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Міністерство фінансів постійно попереджало, що компанії зіткнуться зі значними наслідками за надання матеріальної підтримки російській війні, і сьогодні США встановлюють їх щодо майже 300 цілей. Джанет Л. Єллен Міністр фінансів США

Загалом під обмеження потрапили авіакомпанія "Победа", 16 морських суден, понад 250 юридичних осіб та 29 фізичних осіб.

Також у списках автозавод "Урал", Болхівський завод напівпровідникових приладів, ВАТ "Конструкторське бюро електровиробів XXI століття", АТ "Фрязинський завод потужних транзисторів", АТ "Завод ПРОТОН", Брянський автомобільний завод, ряд структур "Сибантрацита".

Чи впливають санкції США на співпрацю РФ та Китаю

За даними Newsweek, компанії з Китаю продовжують ігнорувати санкції США заради вигідних угод з Росією.

Наприклад, у квітні у Росії пройшла конференція "ЕкспоЕлектроніка", де були присутні китайські виробники.

Конференція дає можливість російським технологічним компаніям підписати контракти з тими, хто ухвалює рішення в країні щодо секторів безпеки та оборони.

Видання зазначає, що це ще один доказ того, що КНР має суттєвий вплив на російську економіку, особливо у сфері сучасних технологій, доступ до яких стає складнішим для компаній РФ.