США хотят конфисковать для Украины 200 млн долл у экспремьера Лазаренко
Категория
Украина
Дата публикации

США хотят конфисковать для Украины 200 млн долл у экспремьера Лазаренко

США хотят конфисковать для Украины 200 млн долл у экспремьера Лазаренко
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Источник:  Голос Америки

Министерство юстиции США пытается конфисковать более 200 млн долларов у экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

Главные тезисы

  • Министерство юстиции США пытается конфисковать более 200 миллионов долларов у экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.
  • Павел Лазаренко обвиняется в отмывании денег на зарубежные счета в период с 1994 по 1999 годы и уходит от конфискации средств.
  • В 2006 году суд в Калифорнии приговорил Лазаренко к девяти годам заключения за хищение государственного имущества на крупные суммы.
  • После освобождения в 2012 году, Павел Лазаренко получил условное заключение в Швейцарии и был причастен к конфискации денег и штрафам.

У Лазаренко хотят отсудить 200 млн долл

Руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Минюста США Мэри Батлер отметила, что объем обвинений по делу, по которому США признали виновным Лазаренко и посадили на 6 лет, был значительно уже обвинения, которые есть в юрисдикции Минюста.

Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Может идти речь о более чем $200 млн. Это много денег и много чувствительных вопросов, — отметила Батлер.

Что известно о деле Лазаренко

Павел Лазаренко — украинский политик, премьер-министр Украины 1996-1997 годов. Его обвинили в отмывании денег на зарубежные счета в 1994-1999 годах.

По данным следствия, во время своего пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА Павел Лазаренко занимался отмыванием денег через частную газовую компанию "Единые энергетические системы Украины", связанную с Юлией Тимошенко.

Павла Лазаренко уволили с должности премьер-министра Украины 2 июля 1997 года, а в 1998 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

По данным следствия, выводил Лазаренко с помощью турецкой компании United Energy International Limited. 14 февраля 1999 года Павел Лазаренко был задержан в Нью-Йорке с поддельными документами. В 2004 году во время судебного процесса в Сан-Франциско главным свидетелем обвинения выступал Петр Кириченко — бывший соратник Лазаренко.

Общая сумма украденных средств составила 114 миллионов долларов. В 2006 году суд Калифорнии приговорил Павла Лазаренко к 9 годам заключения. Вышел на свободу 1 ноября 2012 года.

В Швейцарии он получил условное заключение на 1,5 года, а также конфискацию денег и штрафы. Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии из похищенных Лазаренко средств.

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