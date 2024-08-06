США хотят конфисковать для Украины 200 млн долл у экспремьера Лазаренко

У Лазаренко хотят отсудить 200 млн долл

Руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Минюста США Мэри Батлер отметила, что объем обвинений по делу, по которому США признали виновным Лазаренко и посадили на 6 лет, был значительно уже обвинения, которые есть в юрисдикции Минюста.

Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Может идти речь о более чем $200 млн. Это много денег и много чувствительных вопросов, — отметила Батлер. Поделиться

Что известно о деле Лазаренко

Павел Лазаренко — украинский политик, премьер-министр Украины 1996-1997 годов. Его обвинили в отмывании денег на зарубежные счета в 1994-1999 годах.

По данным следствия, во время своего пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА Павел Лазаренко занимался отмыванием денег через частную газовую компанию "Единые энергетические системы Украины", связанную с Юлией Тимошенко.

Павла Лазаренко уволили с должности премьер-министра Украины 2 июля 1997 года, а в 1998 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

По данным следствия, выводил Лазаренко с помощью турецкой компании United Energy International Limited. 14 февраля 1999 года Павел Лазаренко был задержан в Нью-Йорке с поддельными документами. В 2004 году во время судебного процесса в Сан-Франциско главным свидетелем обвинения выступал Петр Кириченко — бывший соратник Лазаренко.

Общая сумма украденных средств составила 114 миллионов долларов. В 2006 году суд Калифорнии приговорил Павла Лазаренко к 9 годам заключения. Вышел на свободу 1 ноября 2012 года.

В Швейцарии он получил условное заключение на 1,5 года, а также конфискацию денег и штрафы. Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии из похищенных Лазаренко средств.