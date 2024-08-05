США выделили Украине почти 4 млрд дол. Куда направят средства

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долл

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмигаль. Поделиться

Напомним, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.

Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд евро

24 июля послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины, — говорится в сообщении. Поделиться