США выделили Украине почти 4 млрд дол. Куда направят средства
Категория
Экономика
Дата публикации

США выделили Украине почти 4 млрд дол. Куда направят средства

Денис Шмыгаль
США выделили Украине почти 4 млрд дол. Куда направят средства
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Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

Главные тезисы

 

  • Это первый транш прямой бюджетной поддержки США в 2024 году, частью которого станет 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи.
  • Украина также получит от ЕС почти 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility для восстановления и модернизации страны.
  • Благодаря выделению значительных сумм помощи от США и ЕС, Украина имеет возможность начать процесс восстановления и модернизации своей экономики.

США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долл

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии, — подытожил Денис Шмигаль.

Напомним, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.

Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд евро

24 июля послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины, — говорится в сообщении.

Следующим шагом станет утверждение этого решения о письменной процедуре, используемой для шагов, не требующих обсуждений.

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