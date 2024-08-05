США выделили Украине почти 4 млрд дол. Куда направят средства

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.
Главные тезисы
- Это первый транш прямой бюджетной поддержки США в 2024 году, частью которого станет 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи.
- Украина также получит от ЕС почти 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility для восстановления и модернизации страны.
- Благодаря выделению значительных сумм помощи от США и ЕС, Украина имеет возможность начать процесс восстановления и модернизации своей экономики.
США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долл
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, например зарплаты учителей, медиков и спасателей и социальную помощь.
Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.
По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.
Напомним, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.
Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд евро
24 июля послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Следующим шагом станет утверждение этого решения о письменной процедуре, используемой для шагов, не требующих обсуждений.
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