США приостанавливают предоставление помощи Грузии на сумму 95 млн долл. В чем причина
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Политика
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США приостанавливают предоставление помощи Грузии на сумму 95 млн долл. В чем причина

Госдеп
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Источник:  Европейская правда

Соединенные Штаты решили приостановить оказание Грузии части помощи из-за антидемократических действий властей, несовместимых со стремлением страны стать членом Европейского Союза и НАТО.

Главные тезисы

  • Причиной приостановки финансовой помощи со стороны США стали антидемократические действия грузинских властей, противоречащие евроатлантическим целям страны.
  • Принятие закона об “иноагентах” в Грузии вызвало критику со стороны западных партнеров и стал причиной приостановки процесса вступления Грузии в ЕС.
  • Евросоюз также принял решение заморозить финансовую помощь Грузии в сфере обороны, что является первым шагом по пересмотру сотрудничества с этой страной.
  • Представители ЕС и США подчеркнули свою готовность продолжать поддерживать демократию и экономическое развитие Грузии через гражданское общество и независимые СМИ.
  • Эксперты предупреждают о возможном возвращении России к вмешательству в дела Грузии с целью препятствовать ее интеграции в ЕС и НАТО, что может создать новые вызовы для региона.

США заморозили оказание помощи Грузии

Об этом 31 июля объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в результате пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией Соединенные Штаты "приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 млн долл, которая напрямую идет в пользу грузинского правительства".

Антидемократические действия и неправдивые заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать "программы и меры, приносящие пользу народу Грузии, укрепляя демократию, верховенство права, независимые СМИ и экономическое развитие".

Мы остаемся преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям.

Грузинский закон об "иноагентах"

Несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили, 28 мая парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически его принимая. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных партнеров и спровоцировал массовые протесты в грузинском обществе, ведь этот закон фактически является копией аналогичного действующего в России закона.

Лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".

По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.

И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Россия постепенно теряет контроль над Грузией

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

По словам защитника, реалии жизни в Грузии пока таковы, что разные поколения говорят на разных языках.

Поколения моих родителей — они были рождены в Советском Союзе — все говорят по-русски. Мое поколение в школе уже изучало английский и французский. Был выбор. И в Грузии ни один бизнес не делают по-русски. Никакого официального документа не существует на русском. Никто ее не использует. Все наши медиа, либо на английском, либо на грузинском. Поэтому русский очень ненужный язык в Грузии сейчас.

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