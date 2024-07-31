Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги через антидемократичні дії влади, несумісні з прагненням країни стати членом Європейського Союзу та НАТО.

США заморозили надання допомоги Грузії

Про це 31 липня оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, в результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією Сполучені Штати "призупиняють надання допомоги на суму понад 95 млн дол, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду".

Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО. Ентоні Блінкен Державний секретар США

Держсекретар додав, що Сполучені Штати продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".

Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням. Поширити

Грузинський закон про "іноагентів"

Попри вето президента Саломе Зурабішвілі, 28 травня парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично його ухвалюючи. Цей крок викликав різку критику з боку західних партнерів та спровокував масові протести у грузинському суспільстві, адже цей закон фактично є копією аналогічного закону, який діє в Росії.

Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Росія поступово втрачає контроль над Грузією

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

За словами захисника, реалії життя в Грузії наразі такі, що різні покоління говорять різними мовами.