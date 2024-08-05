США надали Україні майже 4 млрд дол. Куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
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США надали Україні майже 4 млрд дол. Куди спрямують кошти

Денис Шмигаль
США надали Україні майже 4 млрд дол. Куди спрямують кошти

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Головні тези:

 

  • Ці кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків, таких як зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальна допомога.
  • Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році, загалом Україна отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США.
  • Отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів допоможе Україні стабілізувати фінансовий стан країни.

США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд дол

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії, — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.

Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро

24 липня посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України, — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.

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