США надали Україні майже 4 млрд дол. Куди спрямують кошти

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
Головні тези:
- Ці кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків, таких як зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальна допомога.
- Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році, загалом Україна отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США.
- Отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів допоможе Україні стабілізувати фінансовий стан країни.
США виділили безповоротний грант Україні у розмірі 3,9 млрд дол
Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.
Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.
За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.
Нагадаємо, навесні США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.
Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро
24 липня посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.
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