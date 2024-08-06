США хочуть конфіскувати для України 200 млн дол в експремʼєра Лазаренка

У Лазаренка хочуть відсудити 200 млн дол

Керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США Мері Батлер зазначила, що обсяг звинувачень у справі, за якою США визнали винним Лазаренка і посадили на 6 років, був значно вужчим за обвинувачення, які є в юрисдикції Мін'юсту.

Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань, — зазначила Батлер. Поширити

Що відомо про справу Лазаренка

Павло Лазаренко — український політик, прем'єр-міністр України 1996-1997 років. Його звинуватили у відмиванні грошей на закордонні рахунки у 1994-1999 роках.

За даними слідства, під час свого перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА Павло Лазаренко займався відмиванням грошей через приватну газову компанію "Єдині енергетичні системи України", яка пов'язана із Юлією Тимошенко.

Павла Лазаренка звільнили з посади прем'єр-міністра України 2 липня 1997 року, а в 1998 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, виводив гроші Лазаренко за допомогою турецької компанії United Energy International Limited. 14 лютого 1999 році Павла Лазаренка затримали в Нью-Йорку з підробленими документами. У 2004 році під час судового процесу в Сан-Франциско головним свідком обвинувачення виступав Петро Кириченко — колишній соратник Лазаренка.

Загальна сума вкрадених коштів склала 114 мільйонів доларів. У 2006 році суд Каліфорнії засудив Павла Лазаренка до 9 років ув'язнення. Вийшов на свободу 1 листопада 2012 року.

У Швейцарії він отримав умовне ув'язнення на 1,5 року, а також конфіскацію грошей і штрафи. Україна отримала 6,5 млн доларів від Швейцарії з викрадених Лазаренком коштів.