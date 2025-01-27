Стали известны первые подробности из рассекреченных Трампом документов Пентагона
Категория
Мир
Дата публикации

Стали известны первые подробности из рассекреченных Трампом документов Пентагона

Пентагон
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Источник:  Daily Mail

В документах Минобороны США, рассекреченных по приказу президента Дональда Трампа, отмечается, что Пентагон в 1960-х годах предлагал организацию серии терактов на территории страны для подготовки обвинений в этом Кубы и оправдания военного вторжения.

Главные тезисы

  • Рассекреченные документы Пентагона отражают планы организации терактов в США для оправдания вторжения на Кубу в 1960-х годах.
  • Пентагон предлагал провести серию терактов как в США, так и за ее пределами, чтобы сформировать негативное мнение о Кубе.
  • Джон Кеннеди отказался от операции “Нортвудс”, предлагавшей теракты в США для оправдания вторжения на Кубу.

Пентагон предлагал проведение серии терактов в США для последующего вторжения на Кубу.

Отмечается, что отчет на 12 страниц, подписанный Объединенным комитетом начальников штабов в марте 1962 года, за полгода до Карибского кризиса, предлагал организацию серии терактов в США и получил кодовое название "Нортвудс".

Планировалось провести серию нападений как в США, так и за пределами страны для настройки общественного мнения против Кубы.

Мы могли бы развернуть коммунистическую кубинскую террористическую кампанию в районе Майами, других городах Флориды и даже в Вашингтоне, — говорится в рассекреченном отчете.

Кроме того, американские военные также рассматривали возможность подрыва собственного корабля в Гуантанамо с целью провоцирования общественного возмущения среди граждан США.

Тогдашний президент США Джон Кеннеди отказался от операции Нортвудс, когда она попала на его стол.

Пентагон предлагал серию терактов в США в 1960-х годах для оправдания вторжения на Кубу.
Джон Кеннеди

О существовании сделки "Нортвудс" стало известно еще в 2001 году, когда Комиссия по пересмотру записей об убийствах Джона Ф. Кеннеди обнародовала большую часть этого документа.

Что известно о приказе Трампа рассекретить документы по убийству Кеннеди

После вступления на президентский пост Трамп издал указ о снятии грифов секретности из документов о громких политических убийствах 1960-х годов – президента Джона Кеннеди, его младшего брата и на момент убийства кандидата в президенты Роберта Кеннеди и религиозного проповедника и лидера движения по правам афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

В указе, подписанном Трампом в Овальном кабинете, говорится, что общественный интерес превалирует над любым возможным ущербом обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям.

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