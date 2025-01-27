В документах Минобороны США, рассекреченных по приказу президента Дональда Трампа, отмечается, что Пентагон в 1960-х годах предлагал организацию серии терактов на территории страны для подготовки обвинений в этом Кубы и оправдания военного вторжения.
Главные тезисы
- Рассекреченные документы Пентагона отражают планы организации терактов в США для оправдания вторжения на Кубу в 1960-х годах.
- Пентагон предлагал провести серию терактов как в США, так и за ее пределами, чтобы сформировать негативное мнение о Кубе.
- Джон Кеннеди отказался от операции “Нортвудс”, предлагавшей теракты в США для оправдания вторжения на Кубу.
Пентагон предлагал проведение серии терактов в США для последующего вторжения на Кубу.
Отмечается, что отчет на 12 страниц, подписанный Объединенным комитетом начальников штабов в марте 1962 года, за полгода до Карибского кризиса, предлагал организацию серии терактов в США и получил кодовое название "Нортвудс".
Планировалось провести серию нападений как в США, так и за пределами страны для настройки общественного мнения против Кубы.
Кроме того, американские военные также рассматривали возможность подрыва собственного корабля в Гуантанамо с целью провоцирования общественного возмущения среди граждан США.
Тогдашний президент США Джон Кеннеди отказался от операции Нортвудс, когда она попала на его стол.
О существовании сделки "Нортвудс" стало известно еще в 2001 году, когда Комиссия по пересмотру записей об убийствах Джона Ф. Кеннеди обнародовала большую часть этого документа.
Что известно о приказе Трампа рассекретить документы по убийству Кеннеди
После вступления на президентский пост Трамп издал указ о снятии грифов секретности из документов о громких политических убийствах 1960-х годов – президента Джона Кеннеди, его младшего брата и на момент убийства кандидата в президенты Роберта Кеннеди и религиозного проповедника и лидера движения по правам афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.
В указе, подписанном Трампом в Овальном кабинете, говорится, что общественный интерес превалирует над любым возможным ущербом обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям.
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