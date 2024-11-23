Американская разведка впервые рассекретила документ об убийствах за рубежом политических оппонентов диктатора России Владимира Путина. Как оказалось, бывший президент Украины Виктор Ющенко также являлся целью Кремля.
Главные тезисы
- Ющенко пытались убить химическим диоксином.
- Среди других жертв Кремля: бывший руководитель Ичкерии Зелимхан Яндарбиев, сотрудник ФСБ Александр Литвиненко и бизнесмен Александр Перепеличный.
- Режим Путина также практикует "охоту" на нелояльных Москве людей, в том числе на сепаратистов на востоке Украины.
Россия пыталась убить Ющенко
Как удалось узнать журналистам, режим Путина всегда считал угрозой политических и оппозиционных лидеров в ключевых бывших советских республиках.
На этом фоне одним из самых ярких примеров является третий президент Украины Виктор Ющенко, который в 2004 году получил почти смертельное отравление.
Стоит отметить, что сам Виктор Ющенко эти рассекреченные данные американской разведки пока никак не комментировал, как и российские власти.
Кто еще был целью режима Путина
Также журналисты вспомнят о подрыве автомобиля одного из бывших руководителей Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, а также бизнесмена Александра Перепеличного.
Как известно, последний внезапно умер во время пробежки рядом со своим особняком в Англии в 2012 году.
Кроме того, указано, что Кремль проводил охоту на нелояльных к Москве сепаратистов на востоке Украины, следует из рассекреченного доклада.
В первую очередь, речь идет о ликвидации "министра обороны "ЛНР" Александра Беднова еще 9 лет назад.
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