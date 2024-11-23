Кто мог отравить Ющенко — рассекречены данные разведки США

Американская разведка впервые рассекретила документ об убийствах за рубежом политических оппонентов диктатора России Владимира Путина. Как оказалось, бывший президент Украины Виктор Ющенко также являлся целью Кремля.

Россия пыталась убить Ющенко

Как удалось узнать журналистам, режим Путина всегда считал угрозой политических и оппозиционных лидеров в ключевых бывших советских республиках.

На этом фоне одним из самых ярких примеров является третий президент Украины Виктор Ющенко, который в 2004 году получил почти смертельное отравление.

Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка ввела химический диоксин в его пищу, когда он был кандидатом в президенты, выступавшим за интеграцию Украины с Западом, — сказано в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что сам Виктор Ющенко эти рассекреченные данные американской разведки пока никак не комментировал, как и российские власти.

Кто еще был целью режима Путина

Также журналисты вспомнят о подрыве автомобиля одного из бывших руководителей Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, а также бизнесмена Александра Перепеличного.

Как известно, последний внезапно умер во время пробежки рядом со своим особняком в Англии в 2012 году.

Кроме того, указано, что Кремль проводил охоту на нелояльных к Москве сепаратистов на востоке Украины, следует из рассекреченного доклада.

В первую очередь, речь идет о ликвидации "министра обороны "ЛНР" Александра Беднова еще 9 лет назад.