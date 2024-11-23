Хто насправді отруїв Ющенка — розсекречені дані розвідки США

Американська розвідка вперше розсекретила документ про убивства за кордоном політичних опонентів диктатора Росії Володимира Путіна. Як виявилося, колишній президент України Віктор Ющенко також був ціллю Кремля.

Росія намагалася вбити Ющенка

Як вдалося дізнатися журналістам, режим Путіна завжди вважав загрозою політичних та опозиційних лідерів в ключових колишніх радянських республіках

На цьому тлі одним з найяскравіших прикладів є третій президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що сам Віктор Ющенко ці розсекречені дані американської розвідки поки жодним чином не коментував, як і російська влада.

Хто ще був ціллю для режиму Путіна

Також журналісти згадають про підрив автомобіля одного з колишніх керівників Ічкерії Зелімхана Яндарбієва, отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні 2006 року, а також бізнесмена Олександра Перепеличного.

Як відомо, останній раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм особняком в Англії 2012 року.

Окрім того, вказано, що Кремль проводив “полювання” на нелояльних до Москві сепаратистів на сході України, випливає з розсекреченої доповіді.

Насамперед йдеться про ліквідацію "міністра оборони "ЛНР" Олександра Бєднова, яка відбулася 9 років тому.