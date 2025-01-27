У документах Міноборони США, які були розсекречені за наказом президента Дональда Трампа, зазначається, що Пентагон у 1960-х роках пропонував організацію серії терактів на території країни для підготовки звинувачень у цьому Куби і виправдання військового вторгнення.
Головні тези:
- У розсекречених документах Пентагону виявлено плани організації терактів у США для виправдання вторгнення на Кубу у 1960-х роках.
- План під назвою “Нортвудс” передбачав проведення серії терактів як у США, так і за її межами для формування негативної думки про Кубу.
- Наказом Дональда Трампа розсекречені документи про знакові політичні вбивства 1960-х років, зокрема щодо Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартина Лютера Кінга.
Пентагон пропонував проведення серії терактів у США для подальшого вторгнення на Кубу
Зазначається, що звіт на 12 сторінок, підписаний Об’єднаним комітетом начальників штабів у березні 1962 року, за півроку до Карибської кризи, пропонував серед іншого організацію серії терактів у США та отримав кодову назву "Нортвудс".
Планувалось провести серію нападів як у США, так і за межами країни для налаштування суспільної думки проти Куби.
Окрім цього американські військові також розглядали можливість підриву власного корабля у Гуантанамо із метою провокування суспільного обурення серед громадян США.
Тодішній президент США Джон Кеннеді відмовився від операції "Нортвудс", коли вона потрапила на його стіл.
Про існування операції "Нортвудс" стало відомо ще в 2001 році, коли Комісія з перегляду записів про вбивства Джона Ф. Кеннеді оприлюднила більшу частину цього документу.
Що відомо про наказ Трампа розсекретити документи щодо вбивства Кеннеді
Після вступу на президентську посаду Трамп видав указ про зняття грифів секретності з документів про гучні політичні вбивства 1960-х років – президента Джона Кеннеді, його молодшого брата і на момент вбивства кандидата в президенти Роберта Кеннеді та релігійного проповідника і лідера руху за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга.
В указі, підписаному Трампом в Овальному кабінеті, йдеться про те, що суспільний інтерес переважає над будь-якою можливою шкодою обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям.
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