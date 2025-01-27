У документах Міноборони США, які були розсекречені за наказом президента Дональда Трампа, зазначається, що Пентагон у 1960-х роках пропонував організацію серії терактів на території країни для підготовки звинувачень у цьому Куби і виправдання військового вторгнення.

Пентагон пропонував проведення серії терактів у США для подальшого вторгнення на Кубу

Зазначається, що звіт на 12 сторінок, підписаний Об’єднаним комітетом начальників штабів у березні 1962 року, за півроку до Карибської кризи, пропонував серед іншого організацію серії терактів у США та отримав кодову назву "Нортвудс".

Планувалось провести серію нападів як у США, так і за межами країни для налаштування суспільної думки проти Куби.

Ми могли б розгорнути комуністичну кубинську терористичну кампанію в районі Маямі, в інших містах Флориди і навіть у Вашингтоні, — зазначається у розсекреченому звіті. Поширити

Окрім цього американські військові також розглядали можливість підриву власного корабля у Гуантанамо із метою провокування суспільного обурення серед громадян США.

Тодішній президент США Джон Кеннеді відмовився від операції "Нортвудс", коли вона потрапила на його стіл.

Джон Кеннеді

Про існування операції "Нортвудс" стало відомо ще в 2001 році, коли Комісія з перегляду записів про вбивства Джона Ф. Кеннеді оприлюднила більшу частину цього документу.

Що відомо про наказ Трампа розсекретити документи щодо вбивства Кеннеді

Після вступу на президентську посаду Трамп видав указ про зняття грифів секретності з документів про гучні політичні вбивства 1960-х років – президента Джона Кеннеді, його молодшого брата і на момент вбивства кандидата в президенти Роберта Кеннеді та релігійного проповідника і лідера руху за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга.

В указі, підписаному Трампом в Овальному кабінеті, йдеться про те, що суспільний інтерес переважає над будь-якою можливою шкодою обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям.