Стали известны сроки прекращения поддержки Windows 10
Категория
Технологии
Дата публикации

Стали известны сроки прекращения поддержки Windows 10

Windows 10
Читати українською
Источник:  online.ua

С 14 октября 2025 года Microsoft планирует полностью прекратить поддержку операционной системы Windows 10.

Главные тезисы

  • Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, оставляя возможность продолжения использования для корпоративных клиентов за дополнительную плату.
  • Windows 11 пока еще не достиг популярности Windows 10, которая установлена на 62% компьютеров по всему миру.
  • Обновление 24H2 превратило Windows 11 в Windows 12, отражая изменение бизнес-модели Microsoft в сторону концепции Windows как сервис.
  • Приложение Windows App позволяет удаленное управление компьютером, обеспечивая удобство в работе с различными устройствами и доступ к удаленным рабочим столам.
  • Программа платных обновлений для Windows 10 продолжит работу до 2028 года, обеспечивая безопасность и актуальную функциональность для пользователей.

Что известно о прекращении поддержки Windows 10 со стороны Microsoft

Windows 10 остается наиболее популярной операционной системой в мире, установленной на 62% всех компьютеров.

Следующей версией является Windows 11, однако через 3 года после выхода ее до сих пор используют только 33% пользователей.

До сих пор большой популярностью пользуется Windows 7, вышедшая 15 лет назад. Эта ОС до сих пор установлена на 3% от всех компьютеров мира.

В Microsoft назвали сроки прекращения поддержки Windows 10
Windows 10 на ноутбуке

После завершения поддержки пользователи продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.

В Microsoft при этом подтвердили, что корпоративные клиенты за дополнительную плату смогут и дальше использовать Windows 10 даже после прекращения поддержки.

Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года.

По словам журналистов издания, с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12.

Microsoft сменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции Windows как сервис, спрятав за большим обновлением новую операционную систему.

Что известно о последних интересных обновлениях Windows

В компании Microsoft презентовали очень актуальное приложение Windows App, позволяющее удаленно управлять компьютером с помощью смартфона из любой точки мира.

По информации журналистов издания, пользователи с помощью Windows App могут со смартфона или другого электронного устройства подключиться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или персональный удаленный настольный компьютер.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Microsoft начала разработку новой Windows 12
Компания Microsoft начала разработку новой Windows 12
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Новое обновление для Windows 11 вызывает неожиданную проблему
Windows 11
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Microsoft выпустила интересное приложение для Windows. Для чего оно необходимо
Windows

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?