С 14 октября 2025 года Microsoft планирует полностью прекратить поддержку операционной системы Windows 10.
Главные тезисы
- Microsoft планирует прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, оставляя возможность продолжения использования для корпоративных клиентов за дополнительную плату.
- Windows 11 пока еще не достиг популярности Windows 10, которая установлена на 62% компьютеров по всему миру.
- Обновление 24H2 превратило Windows 11 в Windows 12, отражая изменение бизнес-модели Microsoft в сторону концепции Windows как сервис.
- Приложение Windows App позволяет удаленное управление компьютером, обеспечивая удобство в работе с различными устройствами и доступ к удаленным рабочим столам.
- Программа платных обновлений для Windows 10 продолжит работу до 2028 года, обеспечивая безопасность и актуальную функциональность для пользователей.
Что известно о прекращении поддержки Windows 10 со стороны Microsoft
Windows 10 остается наиболее популярной операционной системой в мире, установленной на 62% всех компьютеров.
Следующей версией является Windows 11, однако через 3 года после выхода ее до сих пор используют только 33% пользователей.
До сих пор большой популярностью пользуется Windows 7, вышедшая 15 лет назад. Эта ОС до сих пор установлена на 3% от всех компьютеров мира.
После завершения поддержки пользователи продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.
В Microsoft при этом подтвердили, что корпоративные клиенты за дополнительную плату смогут и дальше использовать Windows 10 даже после прекращения поддержки.
Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года.
По словам журналистов издания, с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12.
Microsoft сменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции Windows как сервис, спрятав за большим обновлением новую операционную систему.
Что известно о последних интересных обновлениях Windows
В компании Microsoft презентовали очень актуальное приложение Windows App, позволяющее удаленно управлять компьютером с помощью смартфона из любой точки мира.
По информации журналистов издания, пользователи с помощью Windows App могут со смартфона или другого электронного устройства подключиться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или персональный удаленный настольный компьютер.
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