Что известно о прекращении поддержки Windows 10 со стороны Microsoft

Windows 10 остается наиболее популярной операционной системой в мире, установленной на 62% всех компьютеров.

Следующей версией является Windows 11, однако через 3 года после выхода ее до сих пор используют только 33% пользователей.

До сих пор большой популярностью пользуется Windows 7, вышедшая 15 лет назад. Эта ОС до сих пор установлена на 3% от всех компьютеров мира.

Windows 10 на ноутбуке

После завершения поддержки пользователи продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.

В Microsoft при этом подтвердили, что корпоративные клиенты за дополнительную плату смогут и дальше использовать Windows 10 даже после прекращения поддержки.

Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года.

По словам журналистов издания, с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12.

Microsoft сменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции Windows как сервис, спрятав за большим обновлением новую операционную систему.

Что известно о последних интересных обновлениях Windows

В компании Microsoft презентовали очень актуальное приложение Windows App, позволяющее удаленно управлять компьютером с помощью смартфона из любой точки мира.

По информации журналистов издания, пользователи с помощью Windows App могут со смартфона или другого электронного устройства подключиться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или персональный удаленный настольный компьютер.