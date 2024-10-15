Зазначається, що вже з 14 жовтня 2025 року Microsoft планує повністю припинити підтримку операційної системи Windows 10.

Що відомо про припинення підтримки Windows 10 з боку Microsoft

Зазначається, що Windows 10 наразі залишається найбільш популярною операційною системою у світі, встановленою на 62% всіх комп’ютерів.

Наступною версією є Windows 11, однак через 3 роки після виходу її досі використовують лише 33% користувачів.

Досі великою популярністю користується Windows 7, яка вийшла 15 років тому. Ця ОС досі встановлена на 3% усіх комп'ютерів світу.

Windows 10 на ноутбуці

Після завершення підтримки комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, але вони більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки та патчі, що захищають від новітніх загроз.

У Microsoft при цьому підтвердили, що корпоративні клієнти за додаткову плату зможуть і надалі використовувати Windows 10 навіть після припинення підтримки.

Програма платних оновлень для Windows 10 працюватиме до 2028 року.

За словами журналістів видання, з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12.

Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

Що відомо про останні цікаві оновлення Windows

В компанії Microsoft презентували дуже актуальний додаток Windows App, який дозволяє віддалено керувати комп'ютером за допомогою смартфону з будь-якої точки світу.

За інформацією журналістів видання, користувачі за допомогою Windows App можуть зі смартфона або іншого електронного пристрою підключитись до віддалених робочих столів, включно із Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або до персонального віддаленого настільного комп'ютера.