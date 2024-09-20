В компанії Microsoft презентували дуже актуальний додаток Windows App, який дозволяє віддалено керувати комп'ютером за допомогою смартфону з будь-якої точки світу.
Головні тези:
- Застосунок Windows App від Microsoft дозволяє віддалено керувати комп'ютером зі смартфона з будь-якої точки світу.
- Це зручна та просунута версія утиліти Remote Desktop Connection, яка підтримує різні робочі столи, включаючи Windows 365, Azure Virtual Desktop і більше.
- Windows App має налаштування віддаленого екрану, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB для зручного використання локальних пристроїв.
- Додаток доступний для завантаження в Microsoft Store і App Store для macOS, iOS та iPadOS, з версією для Android, яка вийде пізніше.
- Крім того, Microsoft оголосила оновлення для бета-версії Windows 11, яке спростить процес взаємодії між комп'ютером і телефоном Android за допомогою нової функції 'Мій телефон'.
Що відомо про застосунок Windows App
За інформацією журналістів видання, користувачі за допомогою Windows App можуть зі смартфона або іншого електронного пристрою підключитись до віддалених робочих столів, включно із Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або до персонального віддаленого настільного комп'ютера.
По суті, це більш зручна і просунута версія утиліти Remote Desktop Connection.
Підкреслюється, що тестування застосунку тривало майже рік. Зокрема, Windows App містить налаштування віддаленого екрану, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, що дає змогу використовувати локальні пристрої, зокрема веб-камери, принтери тощо, так, наче їх під'єднано безпосередньо до хмарного ПК.
Windows App можна буде завантажити Microsoft Store. Окрім цього застосунок буде доступний в App Store для macOS, iOS і iPadOS.
Версія для Android вийде трохи пізніше. Наразі додаток підтримує робочі та шкільні акаунти.
Що відомо про інші нововедення від Microsoft
Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11.
Існує безліч способів надсилати та отримувати файли між комп’ютером і телефоном Android. Наприклад, функція Quick Share від Google дозволяє користувачам швидко обмінюватися файлами зі своїх телефонів на ПК по бездротовому зв’язку і навпаки. Тепер Microsoft пропонує новий спосіб зробити цей процес простішим.
Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11. Користувачі, які є частиною програми Insiders, побачать нову піктограму пошуку “Мій телефон” у Windows Share при спробі поділитися контентом. Натиснувши на цю піктограму, ви зможете швидко та без зайвих клопотів надіслати вміст на свій телефон Android.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-