В компанії Microsoft презентували дуже актуальний додаток Windows App, який дозволяє віддалено керувати комп'ютером за допомогою смартфону з будь-якої точки світу.

Що відомо про застосунок Windows App

За інформацією журналістів видання, користувачі за допомогою Windows App можуть зі смартфона або іншого електронного пристрою підключитись до віддалених робочих столів, включно із Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або до персонального віддаленого настільного комп'ютера.

По суті, це більш зручна і просунута версія утиліти Remote Desktop Connection.

Windows

Підкреслюється, що тестування застосунку тривало майже рік. Зокрема, Windows App містить налаштування віддаленого екрану, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, що дає змогу використовувати локальні пристрої, зокрема веб-камери, принтери тощо, так, наче їх під'єднано безпосередньо до хмарного ПК.

Windows App можна буде завантажити Microsoft Store. Окрім цього застосунок буде доступний в App Store для macOS, iOS і iPadOS.

Версія для Android вийде трохи пізніше. Наразі додаток підтримує робочі та шкільні акаунти.

Що відомо про інші нововедення від Microsoft

Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11.

Існує безліч способів надсилати та отримувати файли між комп’ютером і телефоном Android. Наприклад, функція Quick Share від Google дозволяє користувачам швидко обмінюватися файлами зі своїх телефонів на ПК по бездротовому зв’язку і навпаки. Тепер Microsoft пропонує новий спосіб зробити цей процес простішим.

Корпорація Майкрософт оголосила, що випускає оновлення для свого каналу бета-версії Windows 11. Користувачі, які є частиною програми Insiders, побачать нову піктограму пошуку “Мій телефон” у Windows Share при спробі поділитися контентом. Натиснувши на цю піктограму, ви зможете швидко та без зайвих клопотів надіслати вміст на свій телефон Android.