В компании Microsoft презентовали очень актуальное приложение Windows App, позволяющее удаленно управлять компьютером с помощью смартфона из любой точки мира.
Главные тезисы
- Приложение Windows App от Microsoft позволяет удаленно управлять компьютером через смартфон, в том числе Windows 365 и Azure Virtual Desktop.
- Особенности приложения включают настройку удаленного экрана, поддержку множества мониторов и перенаправление USB для удобства использования локальных устройств.
- Windows App доступно в Microsoft Store, а также в App Store для MacOS, iOS и iPadOS, с версией для Android, которая выйдет позже.
- Обновления для Windows 11 упрощают взаимодействие между компьютером и Android-телефоном, предлагая новые способы обмена файлами и отправки контента.
- Windows App было протестировано в течение года и поддерживает рабочие и школьные аккаунты, предлагая продвинутые функции для более удобного удаленного доступа.
Что известно о приложении Windows App
По информации журналистов издания, пользователи с помощью Windows App могут со смартфона или другого электронного устройства подключиться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или персональный удаленный настольный компьютер.
По сути это более удобная и продвинутая версия утилиты Remote Desktop Connection.
Подчеркивается, что тестирование приложения длилось почти год. В частности, Windows App содержит настройки удаленного экрана, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, что позволяет использовать локальные устройства, в том числе веб-камеры, принтеры и т.д., как будто они подключены непосредственно к облачному ПК.
Windows App можно загрузить Microsoft Store. Кроме этого приложение будет доступно в App Store для MacOS, iOS и iPadOS.
Версия для Android выйдет чуть позже. В настоящее время приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты.
Что известно о других нововведениях от Microsoft
Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.
Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот. Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым.
Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11. Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом. Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.
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