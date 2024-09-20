В компании Microsoft презентовали очень актуальное приложение Windows App, позволяющее удаленно управлять компьютером с помощью смартфона из любой точки мира.

Что известно о приложении Windows App

По информации журналистов издания, пользователи с помощью Windows App могут со смартфона или другого электронного устройства подключиться к удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или персональный удаленный настольный компьютер.

По сути это более удобная и продвинутая версия утилиты Remote Desktop Connection.

Windows

Подчеркивается, что тестирование приложения длилось почти год. В частности, Windows App содержит настройки удаленного экрана, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, что позволяет использовать локальные устройства, в том числе веб-камеры, принтеры и т.д., как будто они подключены непосредственно к облачному ПК.

Windows App можно загрузить Microsoft Store. Кроме этого приложение будет доступно в App Store для MacOS, iOS и iPadOS.

Версия для Android выйдет чуть позже. В настоящее время приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты.

Что известно о других нововведениях от Microsoft

Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для бета-версии Windows 11.

Существует множество способов отправлять и получать файлы между компьютером и телефоном Android. К примеру, функция Quick Share от Google позволяет пользователям быстро обмениваться файлами со своих телефонов на ПК по беспроводной связи и наоборот. Теперь Microsoft предлагает новый способ сделать этот процесс более простым.

Корпорация Майкрософт объявила, что выпускает обновления для своего канала бета-версии Windows 11. Пользователи, являющиеся частью программы Insiders, увидят новый значок поиска "Мой телефон" в Windows Share при попытке поделиться контентом. Нажав на этот значок, вы сможете быстро и без лишних хлопот отправить содержимое на телефон Android.