Нове оновлення для Windows 11 спричиняє неочікувану проблему
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Нове оновлення для Windows 11 спричиняє неочікувану проблему

Windows 11
Джерело:  24 канал

 Microsoft випустила необов’язкове оновлення KB5037853 для операційної системи Windows 11, що не пов’язане з безпекою. 

Оновлення для Windows 11 спричиняє збої в роботі панелі завдань

У пакеті містяться поліпшення для «Провідника», а також ще 32 виправлення для усунення відомих багів.

Тепер софтверний гігант повідомив, що установка згаданого пакета може призводити до порушення працездатності панелі завдань на пристроях з Windows 11 23H2 і Windows 11 22H2.

Після встановлення цього оновлення у вас можуть виникнути проблеми під час використання панелі завдань. Ви можете помітити, що панель завдань функціонує некоректно, не відповідає, зникає та знову з’являється, — йдеться в повідомленні Microsoft.

Також наголошується, що ця проблема може відображатися в розділі Windows Logs журналу подій як помилка “Event ID 1000”.

Проблема з панеллю завдань є значним збоєм, оскільки вона є критично важливим компонентом інтерфейсу Windows, що забезпечує швидкий доступ до додатків і системних функцій.

Користувачі висловили розчарування через цю несправність, оскільки вона перешкоджає їхній здатності ефективно використовувати свої комп'ютери.

Оновлення для Windows 10 теж спричинило збої в роботі програми

Кілька днів тому Microsoft випустила накопичувальне оновлення для Windows 10 22H2 і його поширення також не пройшло гладко.

Після встановлення цього пакета деякі користувачі зіткнулися з мимовільним переміщенням ярлика Copilot при використанні кількох моніторів, а також порушення працездатності панелі завдань у вертикальній орієнтації.

На додаток до цього оновлення порушило роботу Microsoft Connected Cache при використанні DHCP Option 235, а також стало причиною появи помилки 0x80070520 при спробі змінити зображення профілю користувача.

Крім того, оновлення порушувало роботу кешу Microsoft Connected Cache при використанні DHCP Option 235 і спричиняло помилку при спробі змінити зображення профілю користувача.

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