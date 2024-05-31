Новое обновление для Windows 11 вызывает неожиданную проблему
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Технологии
Дата публикации

Новое обновление для Windows 11 вызывает неожиданную проблему

Windows 11
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Источник:  24 канал

Microsoft выпустила необязательное обновление KB5037853 для операционной системы Windows 11, что не связано с безопасностью.

Обновление для Windows 11 влечет за собой сбои в работе панели задач

В пакете содержатся улучшения для «Проводника», а также еще 32 исправления для устранения известных багов.

Теперь софтверный гигант сообщил, что установка упомянутого пакета может приводить к нарушению работоспособности панели задач на устройствах Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2.

После установки этого обновления возникают проблемы при использовании панели задач. Вы можете заметить, что панель задач функционирует некорректно, не соответствует, исчезает и снова появляется, говорится в сообщении Microsoft.

Также отмечается, что эта проблема может отображаться в разделе Windows Logs журнала событий как ошибка "Event ID 1000".

Проблема с панелью задач является значительным сбоем, поскольку она является критически важным компонентом интерфейса Windows, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям и системным функциям.

Пользователи выразили разочарование этой неисправностью, поскольку она препятствует их способности эффективно использовать свои компьютеры.

Обновление для Windows 10 тоже привело к сбоям в работе программы

Несколько дней назад Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 22H2 и его распространение тоже не прошло гладко.

После установки этого пакета некоторые пользователи столкнулись с непроизвольным перемещением ярлыка Copilot при использовании нескольких мониторов, а также нарушения работоспособности панели задач в вертикальной ориентации.

Вдобавок к этому обновлению нарушило работу Microsoft Connected Cache при использовании DHCP Option 235, а также стало причиной появления ошибки 0x80070520 при попытке изменить изображение профиля пользователя.

Кроме того, обновление нарушало работу кэша Microsoft Connected Cache при использовании DHCP Option 235 и вызывало ошибку при попытке изменить изображение профиля пользователя.

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