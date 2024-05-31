Новое обновление для Windows 11 вызывает неожиданную проблему

Microsoft выпустила необязательное обновление KB5037853 для операционной системы Windows 11, что не связано с безопасностью.
Обновление для Windows 11 влечет за собой сбои в работе панели задач
В пакете содержатся улучшения для «Проводника», а также еще 32 исправления для устранения известных багов.
Теперь софтверный гигант сообщил, что установка упомянутого пакета может приводить к нарушению работоспособности панели задач на устройствах Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2.
Также отмечается, что эта проблема может отображаться в разделе Windows Logs журнала событий как ошибка "Event ID 1000".
Проблема с панелью задач является значительным сбоем, поскольку она является критически важным компонентом интерфейса Windows, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям и системным функциям.
Пользователи выразили разочарование этой неисправностью, поскольку она препятствует их способности эффективно использовать свои компьютеры.
Обновление для Windows 10 тоже привело к сбоям в работе программы
Несколько дней назад Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 22H2 и его распространение тоже не прошло гладко.
После установки этого пакета некоторые пользователи столкнулись с непроизвольным перемещением ярлыка Copilot при использовании нескольких мониторов, а также нарушения работоспособности панели задач в вертикальной ориентации.
Вдобавок к этому обновлению нарушило работу Microsoft Connected Cache при использовании DHCP Option 235, а также стало причиной появления ошибки 0x80070520 при попытке изменить изображение профиля пользователя.
Кроме того, обновление нарушало работу кэша Microsoft Connected Cache при использовании DHCP Option 235 и вызывало ошибку при попытке изменить изображение профиля пользователя.
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