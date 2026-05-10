Старше Стоунхенджа. Ученые исследовали рукотворный остров в озере Шотландии

Во многих озерах Ирландии, Шотландии или Уэльса встречаются так называемые кранноги – небольшие искусственные острова. Точные причины их создания неизвестны, но они использовались разными поколениями, начиная с неолита и заканчивая железным веком и далее.

Ученые исследовали старинный рукотворный остров в озере Шотландии

В новом исследовании ученые из Университета Саутгемптона и Университета Рединга изучили кранног в озере Бхоргастейл на острове Льюис.

В течение нескольких лет анализа с использованием традиционных методов раскопок, бурения, геодезических работ и радиоуглеродной датировки исследователи смогли воспроизвести разные этапы развития острова. Они установили, что он старше некоторых из самых известных достопримечательностей Британских островов, таких как Стоунхендж.

Археологи смогли зафиксировать остров как над, так и под водой как единственную, непрерывную структуру. В ходе полевых работ под каменным покрытием острова была обнаружена слоистая конструкция из дерева и хвороста, а также сотни фрагментов неолитической керамики в окружающей воде.

По мнению ученых, первоначально это была круглая деревянная платформа диаметром около 23 метров, покрытая хворостом. Затем, примерно 2000 лет спустя, в средние бронзовые сутки, был добавлен еще один слой хвороста и камня, после чего еще через 1000 лет произошла следующая фаза активности. Остров некоторое время был соединен с береговой линией каменной дамбой, но сейчас находится под водой.

Археологи также обнаружили на этом месте сотни фрагментов неолитической керамики — чаш и кувшинов.