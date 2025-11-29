Ученые разгадали одну из главных тайн Стоунхенджа
Феномен Стоунхенджа до сих пор беспокоит археологов
Источник:  The Independent

В рамках нового масштабного исследования археологи узнали, что именно люди являются создателями ряда "необычных" ям вблизи Стоунхенджа. Круг Даррингтона описывают как полосу примерно из 20 больших ям шириной более километра, в центре которой расположены неолитические стены.

Главные тезисы

  • Существует высокая вероятность того, что ямы были созданы во времена позднего неолита.
  • Теперь они стали частью "большой и в настоящее время уникальной неолитической ямной структуры неолитического типа".

Феномен Стоунхенджа до сих пор беспокоит археологов

Что важно понимать, истинная природа круга ям Даррингтона является причиной дискуссий в последние несколько лет.

Благодаря новому детальному анализу стало известно, что они были созданы предками человека, а не естественными процессами.

Как сообщает издание Internet Archaeology, для нового исследования выбрали 16 ямных "образцов".

Археологи использовали несколько новых методов для получения ответов на многолетние вопросы.

По словам ученых, электрорезистивная томография позволила оценить глубину ямок, а радар и магнитометрия проанализировать их форму.

Чтобы установить, как образовались ямы, исследователи извлекли осадочные керны и использовали оптически стимулированную люминесценцию для датирования почвы с момента последнего воздействия солнечного света, а также метод sedDNA, позволяющий извлекать из ДНК ДНК животных и растений.

Кроме того, указано, что им удалось выявить повторяющиеся узоры в почве из разных частей участка — это также доказательство участия человека.

